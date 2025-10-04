Ο Νίκολα Μίροτιτς αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης της δεύτερης αγωνιστικής στην Euroleague.

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, η οποία μάλιστα συνδυάσθηκε με την πρεμιέρα της Euroleague, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Μονακό, μπορεί να ηττήθηκε στην πρώτη αγωνιστική από τη Ζάλγκιρις με 89-84, ωστόσο κόντρα στη Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση και επικράτησε με 103-81.

Ο Βασίλης Σπανούλης, είδε τον Νίκολα Μίροτιτς να αποκτά κομβική σημασία και να γίνεται ο καλύτερος παίκτης του παρκέ, έχοντας τελειώσει το ματς με 19 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές) ενώ μέτρησε επίσης από 7 ριμπάουντ με 4 ασίστ.

Ο έμπειρος ψηλός με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε σε μεγάλος MVP της δεύτερης αγωνιστικής.