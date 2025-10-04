Euroleague: Ο Μίροτιτς MVP της δεύτερης αγωνιστικής
Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, η οποία μάλιστα συνδυάσθηκε με την πρεμιέρα της Euroleague, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Μονακό, μπορεί να ηττήθηκε στην πρώτη αγωνιστική από τη Ζάλγκιρις με 89-84, ωστόσο κόντρα στη Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση και επικράτησε με 103-81.
Ο Βασίλης Σπανούλης, είδε τον Νίκολα Μίροτιτς να αποκτά κομβική σημασία και να γίνεται ο καλύτερος παίκτης του παρκέ, έχοντας τελειώσει το ματς με 19 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές) ενώ μέτρησε επίσης από 7 ριμπάουντ με 4 ασίστ.
Ο έμπειρος ψηλός με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε σε μεγάλος MVP της δεύτερης αγωνιστικής.
Settling in as you’d expect at @ASMonaco_Basket 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2025
Nikola Mirotic is the MVP of Round 2, helping his new side to a first win of the season 🤝#EveryGameMatters pic.twitter.com/bhQBp5c7C8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.