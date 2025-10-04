O Χρήστος Σερέλης, μετά το Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103, μίλησε στο Gazz Floor Live by Novibet και στάθηκε στην κακή εικόνα των Πρασίνων στην άμυνα.

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε στον Γιώργο Κούβαρη και το Gazz Floor Live by Novibet, με τον ασίσταντ κόουτς του Παναθηναϊκού να σχολιάζει τα όσα συνέβησαν στο παρκέ του Telecom Center Athens και την ήττα κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο έμπειρος συνεργάτης του κόουτς Άταμαν στάθηκε στην κακή άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ τόνισε ότι οι Πράσινοι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα παιχνίδια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χρήστος Σερέλης στο Gazz Floor Live by Novibet:

«Είναι μια πολύ κακή αμυντική προσπάθεια. Κάθε παίκτη ξεχωριστά αλλά και στις συνεργασίες στην άμυνα. Έπαιξε πολύ καλά και η Μπαερτσελόνα, με συγκέντρωση και ήταν εύστοχη, Είχαν όλοι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα ρυθμό από την αρχή.

Δεν μπήκαμε με το μαχαίρι στα δόντια, να παίξουμε σκληρή άμυνα. Είχαμε την αίσθηση πως με κάποιο τρόπο θα κερδίσουμε. Η Μπαρτσελόνα ήταν πιο δυνατή στις μονομαχίες. Τα 20 επιθετικά ριμπάουντ δείχνουν πως προσπαθήσαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό. Δεν σταματήσαμε όμως νομίζω κανέναν έμπειρο παίκτη της Μπάρτσα από το να σκοράρει.

Πρέπει να αποδεικνύουμε πως είμαστε φαβορί. Δεν το κάνεις αυτό με 110 πόντους στην επίθεση, αλλά παλεύοντας για κάθε μπάλα. Πρέπει να σταματάμε τους αντιπάλους μας. Όχι να περιμένουμε πως από την επίθεση θα βρούμε τη λύση.

Η στεναχώρια μας είναι η ήττα. Ο προβληματισμός μας έχει να κάνει με την άμυνα. Καμία ομάδα δεν ξέρω να έχει κάνει σερί 29-2. Ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι αποδεκτός».