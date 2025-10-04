Αταμάν: «Έχουμε πρόβλημα, αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας των παικτών του και παραδέχθηκε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε άθλια άμυνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη ήττα στη φετινή EuroLeague και ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου: «Το χειρότερο πράγμα όταν παίζεις εντός έδρας είναι να δώσεις αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους στην αρχή του ματς. Κάναμε αυτό το λάθος. Ξεκινήσαμε χωρίς να παίζουμε άμυνα, ήμασταν μαλακοί, τους δώσαμε 11 πόντους προβάδισμα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάτι, αλλά αυτή η διαφορά που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο παρέμεινε σε όλο το ματς. Παίξαμε άθλια άμυνα, η Μπαρτσελόνα έπαιξε εξαιρετικά, τιμώρησε τα λάθη μας με 16 τρίποντα, "σκότωσαν" τους σέντερ μας κάτω από την μπασκέτα με τον Σενγκέλια, τον Βέσελι, τον Ουίλι. Οι σέντερ μας δεν προσέφεραν σε άμυνα και επίθεση. Άξιζαν τη νίκη και κέρδισαν».

Σε ερώτηση για τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν και αν έπαιξε ρόλο ότι είναι ανέτοιμοι, είπε: «Στο μπάσκετ υπάρχει μία πραγματικότητα. Για να είσαι έτοιμος, πρέπει να δουλέψεις. Δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Ξεκινήσαμε με διαβολοβδομάδα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε, αλλά έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ, των ομαδικών αθλημάτων. Αν δεν δουλεύεις σαν ομάδα, μετά έχεις αυτές τις καταστροφικές καταστάσεις».