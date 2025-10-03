Ο Χουάντσο έκανε το καλύτερο ματς της καριέρας του στο σκοράρισμα στη EuroLeague

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σημείωσε 27 πόντους στην ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη αγωνιστική της regular season, καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στην 73η συμμετοχή του στη EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 103-96 και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα στη φετινή EuroLeague.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στη EuroLeague, με 27 πόντους (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές), έχοντας οκτώ ριμπάουντ, δύο κλεψίματα και οκτώ κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση του Ισπανού φόργουορντ στο σκοράρισμα ήταν οι 20 πόντοι που είχε σημειώσει στην περσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στην Αθήνα (22/4/2025).