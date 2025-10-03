Ο Χουάντσο έκανε το καλύτερο ματς της καριέρας του στο σκοράρισμα στη EuroLeague

Παναθηναϊκός, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα για τον Ισπανό
Η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 103-96 και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα στη φετινή EuroLeague.
Για τον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στη EuroLeague, με 27 πόντους (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές), έχοντας οκτώ ριμπάουντ, δύο κλεψίματα και οκτώ κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση του Ισπανού φόργουορντ στο σκοράρισμα ήταν οι 20 πόντοι που είχε σημειώσει στην περσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στην Αθήνα (22/4/2025).
