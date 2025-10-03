Ο Ναντίρ Ιφί θέλησε να περάσει απαρατήρητος στο ματς της Παρτίζαν με την Αρμάνι, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78, φτάνοντας την πρώτη νίκη στη Euroleague. O Zoτς ήταν έξαλλος με κάποια σφυρίγματα, ενώ έδωσε ορισμένες φοβερές ατάκες του στη συνέντευξη Τύπου.

Το ματς είχε και φάουλ-φάντασμα υπέρ της Αρμάνι, ενώ υπήρχε και... κατάσκοπος στις κερκίδες. Ο λόγος για τον γκαρντ της Παρί, Ναντίρ Ιφί που μεταμφιέστηκε για να μην γίνει αντιληπτός μέσα στο πλήθος αλλά δεν τα κατάφερε. Τον κατάλαβαν.

Η Παρί κοντράρεται με τη Μακάμπι στο ματς που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague. O Iφί ήταν κορυφαίος των Παριζιάνων στην πρεμιέρα στην ήττα από την Φενέρ.