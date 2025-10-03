Ένα ανύπαρκτο φάουλ που χρεώθηκε ο Πάρκερ πάνω στον Μπολμάρο, 48 δευτερόλεπτα για το τέλος στο Παρτίζαν-Αρμάνι, πήγε να γυρισει το ματς.

Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78, φτάνοντας την πρώτη νίκη στη Euroleague. Πάντως ο Ζοτς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές μετά το τέλος της αναμέτρησης και φυσικά δεν γινόταν να μην το δείξει, ενώ οι ατάκες του στη συνέντευξη Τύπου δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Με το σκορ στο 80-75, ο Πάρκερ χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Μπολμάρο και αποβλήθηκε με 5 φάουλ, 48 δευτερόλεπτα για το τέλος. Όπως φαίνεται και στο replay δεν υπάρχει καμιά επαφή, με τον Μπολμάρο να μπερδεύεται μόνος του και να πέφτει. Στη συνέχεια πήγε στη γραμμή και μείωσε σε 80-76, έχοντας 1/2. Πάντως ένα σφύριγμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, αφού στο τέλος, ο Γκούντουριτς αστόχησε στο σουτ που θα χάρισε τη νίκη στους Ιταλούς.