Η Ρεάλ Μαδρίτης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague, ρίχνοντας τους Πειραιώτες στο 1-1 μετά το 89-77 στη Movistar Arena.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 89-77 και έπεσε στο 1-1, ενώ η «Βασίλισσα» πέτυχε την πρώτη της νίκη στη regular season.

Στο Μόναχο, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 31 πόντους με 9/15 τρίποντα και η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 97-88, αφήνοντας την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου χωρίς νίκη στη διοργάνωση.

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πέμπτη 2/10

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ

21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια-Βίρτους

22:30 Μακάμπι-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 1-0 Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0 Ντουμπάι BC 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 Αναντολού Εφές 1-0 Βίρτους 1-0 Ζάλγκιρις 1-0 Βαλένθια 1-0 Αρμάνι Μιλάνο 1-1 Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 Μπάγερν Μονάχου 1-1 Ολυμπιακός 1-1 Παρτίζαν 1-1 Βιλερμπάν 0-1 Μονακό 0-1 Μπασκόνια 0-1 Mακάμπι 0-1 Μπαρτσελόνα 0-1 Παρί 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Τετάρτη 8/10

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/10

21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό

21:30 Παρτίζαν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν

Παρασκευή 10/10