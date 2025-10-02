Βαθμολογία της EuroLeague: Ο Ολυμπιακός έπεσε στο 1-1
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 89-77 και έπεσε στο 1-1, ενώ η «Βασίλισσα» πέτυχε την πρώτη της νίκη στη regular season.
Στο Μόναχο, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 31 πόντους με 9/15 τρίποντα και η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 97-88, αφήνοντας την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου χωρίς νίκη στη διοργάνωση.
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Πέμπτη 2/10
Παρασκευή 3/10
- 20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε
- 20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC
- 20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Βαλένθια-Βίρτους
- 22:30 Μακάμπι-Παρί
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 1-0
- Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
- Ντουμπάι BC 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- Αναντολού Εφές 1-0
- Βίρτους 1-0
- Ζάλγκιρις 1-0
- Βαλένθια 1-0
- Αρμάνι Μιλάνο 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
- Μπάγερν Μονάχου 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Παρτίζαν 1-1
- Βιλερμπάν 0-1
- Μονακό 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Mακάμπι 0-1
- Μπαρτσελόνα 0-1
- Παρί 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Τετάρτη 8/10
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/10
- 21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό
- 21:30 Παρτίζαν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν
Παρασκευή 10/10
- 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις
