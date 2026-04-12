Οι Άλεκ Πίτερς και Τζορτζ Πάπας διατήρησαν το ελληνικό έθιμο και σούβλισαν αρνί την ημέρα του Πάσχα

Οι πρώην συμπαίκτες στον Ολυμπιακό δηλώνουν... πιστοί στην ελληνική παράδοση και αυτό φάνηκε την ημέρα του Πάσχα.

Άλεκ Πίτερς και Τζορτζ Πάπας σούβλισαν με τον... πατροπαράδοτο τρόπο το αρνί και το μοιράστηκαν στα social media.

Άλλωστε, ο Πάπας είναι Ελληνοαμερικανός, ενώ ο Πίτερς έχει κλείσει ήδη τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα και πλέον είναι και ιδιοκτήτης εστιατορίου στον Πειραιά.

