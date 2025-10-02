Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα του επόμενου παιχνιδιού του στην EuroLeague
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία, φεύγοντας ηττημένος από τη Μαδρίτη και με απολογισμό 1-1 στην πρώτη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και ετοιμάζεται την ερχόμενη εβδομάδα να συστηθεί στο κοινό του.
Οι Πειραιώτες για την 3η αγωνιστική υποδέχονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Ντουμπάι BC. Αυτό θα είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο την επόμενη Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου στις 21:15.
Η 3η αγωνιστική της EuroLeague
8/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:05)
9/10
- Παρτίζαν - Εφές (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό (21:30)
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός (21:30)
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)
10/10
- Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας (20:45)
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC (21:15)
- Μπάγερν - Ζάλγκιρις (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (21:30)
