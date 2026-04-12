Μπλόσομγκεϊμ: «Νικητής ο Άταμαν, MVP o Βεζένκοβ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό το Final Four»

Γιώργος Κούβαρης
Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε «Q & A» όπου έκανε τις δικές του προβλέψεις για το Final Four, χαρακτήρισε νικητή τον Άταμαν, ενώ συμπεριέλαβε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν δύο παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Μονακό άνοιξε τον διάλογο με τους χρήστες του «Χ» και απάντησε σε ερωτήσεις που του έκαναν.

Σε ερώτηση για το αν ο Άταμαν είναι ο πιο «winner» τεχνικός είπε ότι «δύσκολο να αμφισβητήσει κάποιος το βιογραφικό του. Είναι νικητής» ενώ αντίστοιχα χαρακτήρισε «εξαιρετικό προπονητή» τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ενώ όταν του ζητήθηκε να κάνει προβλέψεις για το Final Four της Αθήνα είπε χαρακτηριστικά: «Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μονακό, Ρεάλ. Εξαρτάται βέβαια από την τελική τους κατάταξη»

Όσο για την καλύτερη πεντάδα; «Ο Σάσα (σ.σ. Βεζένκοβ) MVP, Φρανσίσκο, Χόρτον-Τάκερ, Μπράιαντ, Μιλουτίνοβ».

 

Μάλιστα του έγινε και ερώτηση για πιθανή σύγκρουση Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα playoffs. Η απάντησή του; «Λουτρό αίματος».

Φυσικά πρόκειται για μια slang έκφραση των Αμερικανών (σ.σ. blood bath) με την οποία θέλουν να τονίσουν το πόσο μεγάλη αντιπαλότητα υπάρχει μεταξύ δύο ομάδων.

@Photo credits: Euroleague
     

    Φόρτωση BOLM...
     