Ζάλγκιρις, Μόουζες Ράιτ: Το άχαστο...show του Αμερικανού στο Πριγκιπάτο
Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και μετακόμισε στο Κάουνας, όπου άρχισε ήδη να κάνει αισθητή -και με το παραπάνω- την παρουσία του.
Στην πρεμιέρα της Euroleague, η Ζάλγκιρις σημείωσε σπουδαία νίκη στο «Gaston Medecine» καθώς επικράτησε της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 89-84.
Στα 23:26 που βρέθηκε στο παρκέ, ο Μόουζες Ράιτ ήταν άχαστος στα σουτ εντός παιδιάς με 8/8 ενώ «έσπασε» το... απόλυτο με μια χαμένη βολή.
Συγκεκριμένα μέτρησε 21 πόντους έχοντας 7/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/5 βολές, ενώ είχε επίσης 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
A perfect start💯— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2025
Moses Wright got 21 points & 8/8 FG in his debut with @bczalgiris tonight🎯
Watch all his buckets here👇 pic.twitter.com/SkRULLVl0G
