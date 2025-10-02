Δείτε τα κατορθώματα του... τρομερού Μόουζες Ράιτ στο Πριγκιπάτο ο οποίος και οδήγησε την Ζάλγκιρις σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Μονακό.

Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και μετακόμισε στο Κάουνας, όπου άρχισε ήδη να κάνει αισθητή -και με το παραπάνω- την παρουσία του.

Στην πρεμιέρα της Euroleague, η Ζάλγκιρις σημείωσε σπουδαία νίκη στο «Gaston Medecine» καθώς επικράτησε της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 89-84.

Στα 23:26 που βρέθηκε στο παρκέ, ο Μόουζες Ράιτ ήταν άχαστος στα σουτ εντός παιδιάς με 8/8 ενώ «έσπασε» το... απόλυτο με μια χαμένη βολή.

Συγκεκριμένα μέτρησε 21 πόντους έχοντας 7/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/5 βολές, ενώ είχε επίσης 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.