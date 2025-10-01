Η Ζάλγκιρις ήταν εντυπωσιακή μέσα στο Πριγκιπάτο και με πρωταγωνιστή τον Ράιτ επικράτησε με 89-84 της Μονακό.

«Βόμβα» στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν.

Από την πλευρά των νικητών πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιτ που είχε 21 πόντους (8/8 σουτ) με 6 ριμπάουντ ενώ ο Γουίλιαμς Γκος μέτρησε 14. Στον αντίποδα ο Τζέιμς είχε 24 πόντους, ο Τάις πρόσθεσε 17 και ο Μίροτιτς σταμάτησε στους 16 πόντους.

Μονακό - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Ζάλγκιρις μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 12-20 στο 6' χάρη στον καλάθι του Ράιτ. Η Μονακό έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους με τον Τζέιμς για το 16-20, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ διαμόρφωσε το 20-27 στο τέλος της περιόδου.

Οι Λιθουανοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα του Σπανούλη και να εντυπωσιάζοντας στις δύο μεριές του παρκέ και πηγαίνοντας στο ημίχρονο στο 35-45 χάρη στο δίποντο του Φρανσίσκο.

O Ράιτ έδωσε αέρα 13 πόντων για το 50-63 στο 27' της Ζάλγκιρις. Με τις βολές του Τάις έγινε το 62-69 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Ράιτ με τρίποντο έγραψε το 67-74 στο 33" και έφτασε τους 19 πόντους. Ο Τζέιμς μείωσε σε 82-88 στο 39' για τη Μονακό, ενώ ο Τζέιμς με κάρφωμα έκανε το 84-88. Η Ζάλγκιριςάντεξε και έφυγε με το διπλό 84-89.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ζάλγκιρις έκανε τη Μονακό να σουτάρει με 5/17 τρίποντα

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ράιτ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ εντυπωσίασε. Είχε 8/8 σουτ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και Λο με 11 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στραζέλ με 2 πόντους και 1/5 σουτ δεν βοήθησε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζέιμς είχε 24 πόντους με 5 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το μπάσκετ που έπαιξε η Ζάλγκιρις.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα της Μονακό στο ματς.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Vassilis Spanoulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 E. Okobo * 24:27 9 4/12 33.3% 3/10 30.0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 0 0 7 2 0 0 0 8 4 J. Blossomgame 18:37 4 2/6 33.3% 2/4 50.0% 0/2 0% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 0 0 3 10 D. Theis * 22:34 17 7/13 53.8% 6/7 85.7% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 4 2 6 1 6 0 0 1 23 11 A. Diallo * 27:46 10 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 2 3 5 1 6 2 1 0 12 13 K. Hayes 13:45 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 4 1 1 0 -1 15 N. Calathes 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Tarpey 04:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 J. Begarin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 N. Nedovic 12:38 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 5 0 2 0 2 32 M. Strazel 21:36 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/1 0% 0 1 1 3 3 4 0 0 -2 33 N. Mirotic * 24:04 16 6/8 75% 5/6 83.3% 1/2 50% 3/3 100% 0 6 6 1 9 1 0 2 23 55 M. James * 29:53 24 10/19 52.6% 8/12 66.7% 2/7 28.6% 2/2 100% 1 2 3 5 3 3 0 1 21 Team/Coaches 4 5 9 0 0 TOTAL 200:00 84 35/68 51.5% 30/50 60% 5/18 27.8% 9/12 75% 12 28 40 19 22 11 4 4 98