«Βόμβα» στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν.
Από την πλευρά των νικητών πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιτ που είχε 21 πόντους (8/8 σουτ) με 6 ριμπάουντ ενώ ο Γουίλιαμς Γκος μέτρησε 14. Στον αντίποδα ο Τζέιμς είχε 24 πόντους, ο Τάις πρόσθεσε 17 και ο Μίροτιτς σταμάτησε στους 16 πόντους.
Μονακό - Ζάλγκιρις: Το ματς
Η Ζάλγκιρις μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 12-20 στο 6' χάρη στον καλάθι του Ράιτ. Η Μονακό έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους με τον Τζέιμς για το 16-20, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ διαμόρφωσε το 20-27 στο τέλος της περιόδου.
Οι Λιθουανοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα του Σπανούλη και να εντυπωσιάζοντας στις δύο μεριές του παρκέ και πηγαίνοντας στο ημίχρονο στο 35-45 χάρη στο δίποντο του Φρανσίσκο.
O Ράιτ έδωσε αέρα 13 πόντων για το 50-63 στο 27' της Ζάλγκιρις. Με τις βολές του Τάις έγινε το 62-69 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Ράιτ με τρίποντο έγραψε το 67-74 στο 33" και έφτασε τους 19 πόντους. Ο Τζέιμς μείωσε σε 82-88 στο 39' για τη Μονακό, ενώ ο Τζέιμς με κάρφωμα έκανε το 84-88. Η Ζάλγκιριςάντεξε και έφυγε με το διπλό 84-89.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ζάλγκιρις έκανε τη Μονακό να σουτάρει με 5/17 τρίποντα
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ράιτ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ εντυπωσίασε. Είχε 8/8 σουτ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και Λο με 11 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στραζέλ με 2 πόντους και 1/5 σουτ δεν βοήθησε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζέιμς είχε 24 πόντους με 5 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το μπάσκετ που έπαιξε η Ζάλγκιρις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα της Μονακό στο ματς.
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Vassilis Spanoulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|E. Okobo *
|24:27
|9
|4/12
|33.3%
|3/10
|30.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|7
|2
|0
|0
|0
|8
|4
|J. Blossomgame
|18:37
|4
|2/6
|33.3%
|2/4
|50.0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|10
|D. Theis *
|22:34
|17
|7/13
|53.8%
|6/7
|85.7%
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|4
|2
|6
|1
|6
|0
|0
|1
|23
|11
|A. Diallo *
|27:46
|10
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|1
|6
|2
|1
|0
|12
|13
|K. Hayes
|13:45
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|4
|1
|1
|0
|-1
|15
|N. Calathes
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Tarpey
|04:40
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|12:38
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|5
|0
|2
|0
|2
|32
|M. Strazel
|21:36
|2
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|3
|3
|4
|0
|0
|-2
|33
|N. Mirotic *
|24:04
|16
|6/8
|75%
|5/6
|83.3%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|0
|6
|6
|1
|9
|1
|0
|2
|23
|55
|M. James *
|29:53
|24
|10/19
|52.6%
|8/12
|66.7%
|2/7
|28.6%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|5
|3
|3
|0
|1
|21
|Team/Coaches
|4
|5
|9
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|84
|35/68
|51.5%
|30/50
|60%
|5/18
|27.8%
|9/12
|75%
|12
|28
|40
|19
|22
|11
|4
|4
|98
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Tomas Masiulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|1
|N. Williams-Goss *
|24:13
|14
|6/13
|46.2%
|4/9
|44.4%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|3
|2
|0
|0
|5
|3
|S. Francisco *
|28:21
|9
|3/9
|33.3%
|1/4
|25%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0
|4
|4
|9
|3
|2
|0
|2
|14
|7
|M. Wright *
|23:26
|21
|8/8
|100%
|7/7
|100%
|1/1
|100%
|4/5
|80%
|4
|2
|6
|0
|6
|1
|1
|0
|28
|8
|I. Brazdeikis
|11:41
|4
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|5
|10
|A. Tubelis
|15:04
|9
|3/5
|60%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|0
|6
|1
|1
|0
|8
|12
|M. Lo
|20:54
|11
|6/12
|50%
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|2
|2
|1
|0
|2
|8
|14
|D. Sleva *
|19:58
|6
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|6
|0
|1
|0
|8
|15
|L. Birutis *
|09:33
|10
|5/8
|62.5%
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|5
|1
|1
|0
|11
|17
|M. Rubstavicius
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|51
|A. Butkevicius
|08:15
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|4
|0
|1
|0
|3
|91
|D. Sirvydis
|06:45
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|92
|E. Ulanovas *
|31:50
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|5
|3
|0
|0
|0
|8
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|89
|32/66
|48.5%
|21/41
|51.2%
|12/25
|48%
|11/16
|68.8%
|9
|23
|32
|21
|40
|8
|5
|2
|103
