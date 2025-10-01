Μονακό - Ζάλγκιρις 84-89: Ο εκπληκτικός Ράιτ... εκτέλεσε την ομάδα του Σπανούλη

Νίκος Καρφής
Η Ζάλγκιρις ήταν εντυπωσιακή μέσα στο Πριγκιπάτο και με πρωταγωνιστή τον Ράιτ επικράτησε με 89-84 της Μονακό.

«Βόμβα» στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν.

Από την πλευρά των νικητών πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιτ που είχε 21 πόντους (8/8 σουτ) με 6 ριμπάουντ ενώ ο Γουίλιαμς Γκος μέτρησε 14. Στον αντίποδα ο Τζέιμς είχε 24 πόντους, ο Τάις πρόσθεσε 17 και ο Μίροτιτς σταμάτησε στους 16 πόντους.

Μονακό - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Ζάλγκιρις μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 12-20 στο 6' χάρη στον καλάθι του Ράιτ. Η Μονακό έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους με τον Τζέιμς για το 16-20, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ διαμόρφωσε το 20-27 στο τέλος της περιόδου.

Οι Λιθουανοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα του Σπανούλη και να εντυπωσιάζοντας στις δύο μεριές του παρκέ και πηγαίνοντας στο ημίχρονο στο 35-45 χάρη στο δίποντο του Φρανσίσκο.

 

O Ράιτ έδωσε αέρα 13 πόντων για το 50-63 στο 27' της Ζάλγκιρις. Με τις βολές του Τάις έγινε το 62-69 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Ράιτ με τρίποντο έγραψε το 67-74 στο 33" και έφτασε τους 19 πόντους. Ο Τζέιμς μείωσε σε 82-88 στο 39' για τη Μονακό, ενώ ο Τζέιμς με κάρφωμα έκανε το 84-88. Η Ζάλγκιριςάντεξε και έφυγε με το διπλό 84-89.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ζάλγκιρις έκανε τη Μονακό να σουτάρει με 5/17 τρίποντα
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ράιτ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ εντυπωσίασε. Είχε 8/8 σουτ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και Λο με 11 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στραζέλ με 2 πόντους και 1/5 σουτ δεν βοήθησε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζέιμς είχε 24 πόντους με 5 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το μπάσκετ που έπαιξε η Ζάλγκιρις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα της Μονακό στο ματς.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0E. Okobo *24:2794/1233.3%3/1030.0%1/250.0%0/00%000720008
4J. Blossomgame18:3742/633.3%2/450.0%0/20%0/00%145020003
10D. Theis *22:34177/1353.8%6/785.7%1/250.0%2/450.0%4261600123
11A. Diallo *27:46104/666.7%4/666.7%0/00%2/2100%2351621012
13K. Hayes13:4500/10%0/10%0/00%0/00%04404110-1
15N. Calathes00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22T. Tarpey04:4000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
23J. Begarin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
26N. Nedovic12:3821/250%1/250%0/00%0/00%011150202
32M. Strazel21:3621/520%1/250%0/30%0/10%01133400-2
33N. Mirotic *24:04166/875%5/683.3%1/250%3/3100%0661910223
55M. James *29:532410/1952.6%8/1266.7%2/728.6%2/2100%1235330121
Team/Coaches45900
TOTAL200:008435/6851.5%30/5060%5/1827.8%9/1275%1228401922114498

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Tomas MasiulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
1N. Williams-Goss *24:13146/1346.2%4/944.4%2/450%0/00%011032005
3S. Francisco *28:2193/933.3%1/425%2/540%1/250%0449320214
7M. Wright *23:26218/8100%7/7100%1/1100%4/580%4260611028
8I. Brazdeikis11:4141/333.3%0/10%1/250%1/250%033120005
10A. Tubelis15:0493/560%2/366.7%1/250%2/366.7%112061108
12M. Lo20:54116/1250%1/425%2/450%3/475%022221028
14D. Sleva *19:5862/540%0/20%2/366.7%0/00%022260108
15L. Birutis *09:33105/862.5%5/862.5%0/00%0/00%2130511011
17M. Rubstavicius00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
51A. Butkevicius08:1531/1100%0/00%1/1100%0/00%000140103
91D. Sirvydis06:4500/20%0/10%0/10%0/00%011100000
92E. Ulanovas *31:5021/425%1/250%0/20%0/00%033530008
Team/Coaches23501
TOTAL200:008932/6648.5%21/4151.2%12/2548%11/1668.8%923322140852103
     

