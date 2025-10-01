Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και μπήκε στο παρκέ για να τα... ψάλλει στους παίκτες του 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του Μονακό - Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν και κατάφεραν να πάρουν το «διπλό».

Ωστόσο 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Μόντε Κάρλο με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας τεχνικός βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της Ζάλγκιρις.

Ο λόγος; Ότι οι παίκτες του δεν έκαναν φάουλ στους αντιπάλους. Το αποτέλεσμα; Ο κόουτς Σπανούλης πάτησε παρκέ σε έξαλλη κατάσταση για τα ψάλλει στους παίκτες του για τη λανθασμένη αντίδρασή τους.