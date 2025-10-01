Σπανούλης: Σε έξαλλη κατάσταση, «μπούκαρε» στο παρκέ 1.6" πριν τη λήξη για να τα... ψάλλει στους παίκτες του! (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Βασίλης Σπανούλης
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και μπήκε στο παρκέ για να τα... ψάλλει στους παίκτες του 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του Μονακό - Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν και κατάφεραν να πάρουν το «διπλό».

Ωστόσο 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Μόντε Κάρλο με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας τεχνικός βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της Ζάλγκιρις.

Ο λόγος; Ότι οι παίκτες του δεν έκαναν φάουλ στους αντιπάλους. Το αποτέλεσμα; Ο κόουτς Σπανούλης πάτησε παρκέ σε έξαλλη κατάσταση για τα ψάλλει στους παίκτες του για τη λανθασμένη αντίδρασή τους.

Δείτε Επίσης

Μονακό - Ζάλγκιρις 84-89: Ο εκπληκτικός Ράιτ... εκτέλεσε την ομάδα του Σπανούλη
Ράιτ

Δείτε το βίντεο

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     