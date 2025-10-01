Σπανούλης: Σε έξαλλη κατάσταση, «μπούκαρε» στο παρκέ 1.6" πριν τη λήξη για να τα... ψάλλει στους παίκτες του! (vid)
Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν και κατάφεραν να πάρουν το «διπλό».
Ωστόσο 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Μόντε Κάρλο με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας τεχνικός βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της Ζάλγκιρις.
Ο λόγος; Ότι οι παίκτες του δεν έκαναν φάουλ στους αντιπάλους. Το αποτέλεσμα; Ο κόουτς Σπανούλης πάτησε παρκέ σε έξαλλη κατάσταση για τα ψάλλει στους παίκτες του για τη λανθασμένη αντίδρασή τους.
Δείτε το βίντεο
Vasilis Spanoulis was furious with his players because they didn’t commit a foul in the last possession against Zalgiris😲#basketball #euroleague #nba #olympiacos #OlympiacosBC #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/ZMNxmuF9Pl— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 1, 2025
