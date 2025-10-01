Βαθμολογία Euroleague: Οι ομάδες που κάνουν παρέα σε Παναθηναϊκό-Ολυμπιακό

Δείτε τη βαθμολογία μετά το τελος των ματς της Τετάρτης στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

Η σεζόν 2025/26 στη EuroLeague άρχισε το βράδυ της Τρίτης 30/9, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αρχίζουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη regular season. O Παναθηναϊκός κέρδισε στο ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου με 87-79 ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-96 τη Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Μια μέρα μετά τελείωσε η πρώτη αγωνιστική, με την Ζαλγκίρις να φεύγει με το διπλό 89-84 από το Πριγκιπάτο. Νίκη και για την Φενέρ που υπέταξε με 96-77 εύκολα την Παρί. Τέλος η Βαλένθια αποέδρασε με νίκη από τη Γαλλία, αφού έριξε στο καναβάτσο τη Βιλερμπάν με 80-77.

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Τρίτη 30/9

Τετάρτη 1/10

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 1-0 Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0 Ντουμπάι BC 1-0 Αρμάνι Μιλάνο 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 Αναντολού Εφές 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Βίρτους 1-0 Ζάλγκιρις 1-0 Βαλένθια 1-0 Βιλερμπάν 0-1 Μονακό 0-1 Μπασκόνια 0-1 Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 Mακάμπι 0-1 Μπάγερν 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Παρτίζαν 0-1 Μπαρτσελόνα 0-1 Παρί 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10