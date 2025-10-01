Βαθμολογία Euroleague: Οι ομάδες που κάνουν παρέα σε Παναθηναϊκό-Ολυμπιακό
Η σεζόν 2025/26 στη EuroLeague άρχισε το βράδυ της Τρίτης 30/9, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αρχίζουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη regular season. O Παναθηναϊκός κέρδισε στο ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου με 87-79 ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-96 τη Μπασκόνια στη Βιτόρια.
Μια μέρα μετά τελείωσε η πρώτη αγωνιστική, με την Ζαλγκίρις να φεύγει με το διπλό 89-84 από το Πριγκιπάτο. Νίκη και για την Φενέρ που υπέταξε με 96-77 εύκολα την Παρί. Τέλος η Βαλένθια αποέδρασε με νίκη από τη Γαλλία, αφού έριξε στο καναβάτσο τη Βιλερμπάν με 80-77.
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Τρίτη 30/9
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 103-87
- Ντουμπάι BC-Παρτίζαν 89-76
- Αναντολού Εφές-Μακάμπι 85-78
- Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο 82-92
- Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79
- Μπασκόνια-Ολυμπιακός 96-102
- Βίρτους-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68
Τετάρτη 1/10
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 1-0
- Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
- Ντουμπάι BC 1-0
- Αρμάνι Μιλάνο 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- Αναντολού Εφές 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Βίρτους 1-0
- Ζάλγκιρις 1-0
- Βαλένθια 1-0
- Βιλερμπάν 0-1
- Μονακό 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
- Mακάμπι 0-1
- Μπάγερν 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Παρτίζαν 0-1
- Μπαρτσελόνα 0-1
- Παρί 0-1
Επόμενη αγωνιστική (2η)
Πέμπτη 2/10
- 21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός
Παρασκευή 3/10
- 20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε
- 20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC
- 20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Βαλένθια-Βίρτους
- 22:30 Μακάμπι-Παρί
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.