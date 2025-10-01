Άταμαν στα αποδυτήρια: «Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα»
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Euroleague, κερδίζοντας την Μπάγερν Μονάχου στο «TELEKOM CENTER Athens».
Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους ωστόσο στο τέλος της ημέρας η νίκη είναι εκείνη που μετράει.
Κάτι που το γνωρίζει πολύ καλά ο Εργκίν Άταμαν ο οποίος μιλώντας στους παίκτες στα αποδυτήρια ήταν και το σημείο αναφοράς των δηλώσεών του.
Το βίντεο με την ομιλία του Τούρκου προπονητή στα αποδυτήρια
Step by step - Every word counts!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 1, 2025
Watch the full coach Ataman’s post-win speech on CLUB 1908 📲☘️
Link: https://t.co/O0jvBD3FlV 🔗#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/aPH9nOVi6p
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.