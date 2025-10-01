Άταμαν στα αποδυτήρια: «Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα»

Αταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα με την Μπάγερν και υπογράμμισε ότι είναι φυσιολογικό να μην είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Euroleague, κερδίζοντας την Μπάγερν Μονάχου στο «TELEKOM CENTER Athens».

Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους ωστόσο στο τέλος της ημέρας η νίκη είναι εκείνη που μετράει.

Κάτι που το γνωρίζει πολύ καλά ο Εργκίν Άταμαν ο οποίος μιλώντας στους παίκτες στα αποδυτήρια ήταν και το σημείο αναφοράς των δηλώσεών του.

Το βίντεο με την ομιλία του Τούρκου προπονητή στα αποδυτήρια

 
     

