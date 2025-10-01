Ντόρσεϊ με έναν καφέ στο χέρι: «Καλημέρα» (vid)
Η Euroleague άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν την... ισπανική διαβολοβδομάδα τους με νίκη μέσα στην έδρα της Μπασκόνια με 102-96.
Η ομάδα του Πειραιά που πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10), είπε την καθιερωμένη της καλημέρα στους ακολούθους της, με τη βοήθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Πιο συγκεκριμένα, ο γκαρντ του Ολυμπιακού φαίνεται σε ένα βίντεο να πίνει καφέ και να λέει χαρακτηριστικά: «Καλημέρα».
Kalimera!!! ☕️😎— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 1, 2025
Late vibes, but the mood is still GOOD! 😎 @TDORSEY_1 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/4mygEdHmCw
