Η «καλημέρα» του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η Euroleague άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν την... ισπανική διαβολοβδομάδα τους με νίκη μέσα στην έδρα της Μπασκόνια με 102-96.

Η ομάδα του Πειραιά που πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10), είπε την καθιερωμένη της καλημέρα στους ακολούθους της, με τη βοήθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Πιο συγκεκριμένα, ο γκαρντ του Ολυμπιακού φαίνεται σε ένα βίντεο να πίνει καφέ και να λέει χαρακτηριστικά: «Καλημέρα».