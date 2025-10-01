Μεγάλο πλήγμα για την Μπαρτσελόνα ενόψει της φετινής σεζόν καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χουάν Νούνιεθ για τους επόμενους έξι μήνες!

Η ατυχία συνεχίζεται τόσο στην Μπαρτσελόνα, όσο και στον 21χρονο γκαρντ της ομάδας!

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ενημέρωση των Καταλανών, ο Χουάν Νούνιεθ υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο την περασμένη Τρίτη, του αφαιρέθηκε μια μηνισκική κύστη και ενισχύθηκαν τα ράμματα του μηνίσκου από την αρθροσκόπηση που είχε κάνει στις 11 Μαρτίου.

Όπερ και σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει άλλους έξι μήνες μακριά από την αγωνιστική δράση. Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στην πρεμιέρα από την Ντουμπάι εκτός έδρας και επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός στο «TELEKOC CENTER Athens» την ερχόμενη Παρασκευή (3/9, 21:15).