Μπαρτσελόνα: Σοκ με Νούνιεθ, έξι μήνες εκτός!
Η ατυχία συνεχίζεται τόσο στην Μπαρτσελόνα, όσο και στον 21χρονο γκαρντ της ομάδας!
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ενημέρωση των Καταλανών, ο Χουάν Νούνιεθ υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο την περασμένη Τρίτη, του αφαιρέθηκε μια μηνισκική κύστη και ενισχύθηκαν τα ράμματα του μηνίσκου από την αρθροσκόπηση που είχε κάνει στις 11 Μαρτίου.
Όπερ και σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει άλλους έξι μήνες μακριά από την αγωνιστική δράση. Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στην πρεμιέρα από την Ντουμπάι εκτός έδρας και επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός στο «TELEKOC CENTER Athens» την ερχόμενη Παρασκευή (3/9, 21:15).
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]
El jugador Juan Núñez s’ha sotmès aquest dimarts a una revisió artroscòpica del seu genoll dret. S'ha procedit a extreure un quist meniscal i s’han reforçat els punts de sutura del menisc practicats en la primera artroscòpia realitzada l’11 de… pic.twitter.com/WlmnBj4gok— Barça Basket (@FCBbasket) October 1, 2025
