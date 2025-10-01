Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κέρδισε τις εντυπώσεις στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta διατήρησε χαμηλούς τόνους για τον στόχο του Final Four, που όμως έδειξε ότι δεν γίνεται να βγει από το μυαλό του ίδιου και των συμπαικτών του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του απέναντι στην Μπάγερν παίρνοντας τη νίκη με 87-79. Το ζητούμενο ήταν προφανώς η πρεμιέρα με το... δεξί στην διαβολοβδομάδα στο «σπίτι», κάτι που κατάφερε να φέρει εις πέρας.

Το TELEKOM CENTER Athens γέμισε και ο κόσμος των «πράσινων» υποδέχθηκε ζεστά άπαντες στο ανανεωμένο γήπεδο. Ένας από τους παίκτες που απόλαυσαν οι φίλοι του τριφυλλιού δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που άφησε θετικότατες εντυπώσεις στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της ομαδας.

Το φανταστικό «πράσινο» ντεμπούτο του Νίκου Ρογκαβόπουλου, λοιπόν, ξεχείλιζε από αυτοπεποίθηση και έμοιαζε να έχει προσαρμοστεί απολύτως στην νοοτροπία της ομάδας του Εργκίν Άταμαν. Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα με ένα λάθος σε 28'33" λεπτά συμμετοχής, ενώ ευστόχησε και στα δύο από τα συνολικά πέντε τρίποντα του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος δείχνει να έχει εγκληματιστεί πλήρως στη φιλοσοφία της ομάδας, κάτι που έδειξε και από τα φιλικά προετοιμασίας, κι αυτό του δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση όπως τόνισε μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta. «Όλα τα παιδιά και οι προπονητές και όλοι στην ομάδα στο staff με έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για αυτό γιατί πραγματικά νιώθω μεγάλη ζεστασιά στο πρόσωπό μου. Νιώθω ότι όλοι μου φέρονται πάρα πολύ καλά και αυτό μου βγάζει περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο. Από κει και πέρα σκληρή δουλειά και προσπάθεια καθημερινή για να μπορούμε να έχουμε ένα μία σταθερή απόδοση».

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε εύκολη δουλειά απέναντι στην ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ, μάλιστα δυσκολεύτηκε κάτω από τη ρακέτα με την Μπάγερν να υπερισχύει στο επιθετικό ριμπάουντ (18 έναντι στα 9 των «πράσινων»). «Παίζουν γρήγορα και σουτάρουν πολύ, οπότε αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το ελέγξαμε καλά σε κάποια διαστήματα. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Συνεχίζουμε».

Πρώτη φορά αντιμέτωπος με το κοινό του TELEKOM CENTER Athens και με το βλέμμα στο Final Four που φέτος θα το φιλοξενήσει. Η υποστήριξη είναι τεράστια κι εκεί δίπλα στην ομάδα, ωστόσο υπάρχει πίεση; «Όπου και να ήταν το Final Four, εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί. Παρόλα αυτά το ότι γίνεται σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη και ανυπομονούμε να το καταφέρουμε σιγά-σιγά μέρα με τη μέρα είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα Σεπτέμβρης για να μιλήσουμε για το Final Four, αλλά σίγουρα θέλουμε να είμαστε εκεί».

Επόμενος αντίπαλος για να ολοκληρωθεί η «διαβολοβδομάδα» είναι η Μπαρτσελόνα (03/10, 21:15) και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι αισιόδοξος με την στήριξη του κόσμου για σύμμαχο. «Πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα και θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να πάρουμε το παιχνίδι».