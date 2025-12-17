Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Πλούσιο το σημερινό (17/12) αθλητικό πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και βόλεϊ.

Νωρίτερα όμως, στις 14:00 οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη να σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις γύρω από τις ελληνικές ομάδες της Stoiximan Super League. Σύνδεση και με Θεσσαλονική με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η δράση περιορίζεται στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 (Cosmote Sport 1) ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Καβάλα για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα, ενώ στις 18:00 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον πρωτοπόρο του Βορείου Ομίλου στην Superleague 2, Ηρακλή (Cosmote Sport 2). Τέλος στις 20:00 (Cosmote Sport 1) ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα το Μαρκό του πολύπειρου Σούλη Παπαδόπουλου.

Στο μπάσκετ και στην Euroleague η 16η αγωνιστική τελειώνει σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 20:00 η Ζάλγκιρις υποδέχεται την Εφές (Nova Sports 6) και στις 21:00 η Βιλερμπάν την Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports Start). Στις 21:30 η Μπασκόνια φιλοξενεί την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Παρτίζαν θα αναμετρηθεί στο Βελιγράδι με την Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 3).

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες ο Ηρακλής θα ταξιδέψει στην Κροατία για να αντιμετωπίσει την Ντουμπράβκα για την 6η αγωνιστική του ENBL (19:00 ΕΡΤ Sports 1) και την ίδια ώρα ο Προμηθέας θα αναμετρηθεί στην Πάτρα με την Ρίτα Βίλνιους (Cosmote Sport 4). Ακόμη, ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στην Γλυφάδα την Ουλμ (Nova Sports 5), ενώ ο Άρης θα ταξιδέψει στο Αμβούργο για να αναμετρηθεί με την Αμβούργο Τάουερς (20:30, Nova Sports 4), αμφότεροι για την 11η αγωνιστική του EuroCup.

Συγκριτικά με το Fiba Europe Cup, το Περιστέρι θα υποδεχθεί στις 20:00 (ΕΡΤ2) την ιταλική Ντιναμό Σάσαρι και στις 21:30 ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να αναμετρηθεί με την Σπόρτινγκ.

Τέλος στο βόλεϊ ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον Πανιώνιο στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας