Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «έλαμψε», ο Ρισόν Χολμς έδωσε πολύ θετικά δείγματα, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε με ένα ερωτηματικό. Όμως το αποτέλεσμα μετράει.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του απέναντι στην Μπάγερν παίρνοντας τη νίκη με 87-79. Το ζητούμενο ήταν προφανώς η πρεμιέρα με το... δεξί στην διαβολοβδομάδα στο «σπίτι», κάτι που κατάφερε να φέρει εις πέρας.

Το TELEKOM CENTER Athens γέμισε και ο κόσμος των «πράσινων» υποδέχθηκε ζεστά άπαντες στο ανανεωμένο γήπεδο. Το καλωσόρισμα των νέων παικτών του τριφυλλιού ήταν σίγουρα θερμό, ενώ εκείνοι άφησαν τις υποσχέσεις τους για τη συνέχεια.

Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με το φανταστικό «πράσινο» ντεμπούτο του Νίκου Ρογκαβόπουλου που ξεχείλιζε από αυτοπεποίθηση και έμοιαζε να έχει προσαρμοστεί απολύτως στην νοοτροπία της ομάδας του Εργκίν Άταμαν. Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα με ένα λάθος σε 28'33" λεπτά συμμετοχής, ενώ ευστόχησε και στα δύο από τα συνολικά πέντε τρίποντα του Παναθηναϊκού.

Θετικές εντυπώσεις άφησε και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος μπήκε με πολλή ενέργεια στο Glass Floor του TELEKOM CENTER Athens παρά την απειρία του στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ο Αμερικανός σέντερ σκόραρε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και μόλις ένα λάθος σε 19'34" λεπτά συμμετοχής.

Ο τρίτος νεοφερμένος της παρέας, ο Τι Τζέι Σορτς, έμοιαζε να είναι λίγο έξω από τα... νερά του στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα «πράσινα» σε αντίθεση με την εκρηκτικότητα και την αυτοπεποίθηση των προαναφερθέντων. Ο βραχύσωμος γκαρντ του Παναθηναίκού ολοκλήρωσε το ματς χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, μοίρασε 3 ασίστ, είχε ένα λάθος κι έμοιαζε να ψάχνει να βρει τα πατήματά του στα περίπου 10 λεπτά που αγωνίστηκε.

Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, καθώς ο Σορτς είχε ταλαιπωρηθεί και από ίωση που του στέρησε και το ταξίδι στην Αυστραλία για το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αναμένεται να βρει τον ρυθμό του όσο περνάει ο καιρός.