Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του στην EuroLeague, κόντρα στην Μπασκόνια (21:30, Live στο Gazzetta), με τις κόντρες του απέναντι στους Ισπανούς να φανερώνουν πάντοτε τον βαθμό ετοιμότητάς του στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στην Ισπανία για την πρεμιέρα της EuroLeague, με τη φετινή ιδιομορφία να φέρνει τις ομάδες να εκκινούν από βατήρα διπλής αγωνιστικής. Έτσι, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν αρχικά την Μπασκόνια και μετά από δύο μέρες θα επιστρέψουν στο WiZink Center. Εκεί όπου την περασμένη σεζόν, εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Final Four, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έναν στόχο που φυσικά έχουν και φέτος. Με το Final Four να διεξάγεται στην Αθήνα και τον Ολυμπιακό να παραμένει το ίδιο... διψασμένος για διάκριση. Με την Ισπανία, ωστόσο και τις κόντρες του απέναντι στις ομάδες της Ιβηρικής, πάντα φανερώνουν το πόσο ανταγωνιστικός θα παρουσιαστεί στα δύσκολα.

Σαφώς και το ποσοστό της ετοιμότητάς του δεν είναι υψηλό. Δε θα μπορούσε να είναι άλλωστε αυτήν την εποχή, τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο για καμία ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στην αποστολή τους τον νεοφερμένο Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να προπονηθεί με την ομάδα και να ενταχθεί στο κλίμα.

Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι πλήρεις, καθώς θα λείπει και ο Κίναν Έβανς, αλλά ούτε έτοιμοι. Με τα αποτελέσματά τους απέναντι στους Ισπανούς να έχουν μία περίεργη έκβαση τα τελευταία χρόνια.

Από το 7-1 του Ολυμπιακού, στο 1-7 και μετά στο 6-0

Η αρχή έγινε προ τριετίας. Όταν και πάλι η πρεμιέρα έγινε στην Ισπανία, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Μπαρτσελόνα 80-70 στην Καταλονία. Εκείνη η βερσιόν των Πειραιωτών αποθεώθηκε για το μπάσκετ της, ούσα η πιο ισορροπημένη και two way ομάδα των τελευταίων ετών, χάνοντας την EuroLeague από το σουτ του Γιουλ.

Απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια και Βαλένθια, σημείωσε ένα εντυπωσιακό 7-1. Ρεκόρ που ήρθε ανάποδα την αμέσως επόμενη σεζόν. Για μια ομάδα που και πάλι έφτασε στο Final Four, αυτήν τη φορά όμως με μία πολύ πιο αμυντική προσέγγιση και υπερβαίνοντας τον εαυτό της.

Οι Ισπανοί Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια και Βαλένθια του... πήραν τον αέρα. Με την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού να έρχεται απέναντι στους Βαλενθιάνους, στην τελευταία συνάντηση με Ισπανούς που αφορούσε την κανονική περίοδο.

Για να έρθει το περσινό 6/6, που είχε και φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του Εβάν Φουρνιέ, στο «διπλό» απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Βέβαια, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα εξ αρχής.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε τα πατήματά του μέχρι να έρθει η πρώτη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ στο ΣΕΦ, με τον Σάσα Βεζένκοβ, τότε, να βρίσκει ένα μεγάλο τρίποντο.

Σαφώς και το ημερολόγιο δείχνει ακόμα μόλις 30 Σεπτεμβρίου. Τίποτα δεν κρίνεται τέτοια εποχή, με τις ομάδες ανέτοιμες. Παρόλα αυτά για τον Ολυμπιακό το πρώτο, διπλό ραντεβού στην Ισπανία θα βάλει τα πράγματα σε μία σειρά ενόψει της συνέχειας. Φυσικά το απευκταίο σενάριο είναι να γυρίσουν οι Πειραιώτες με το 0-2 στις βαλίτσες τους. Ακόμα και μία νίκη θα είναι πολύ καλός απολογισμός, ενώ το πιθανό 2-0 πρόκειται για σούπερ ξεκίνημα.

Μην ξεχνάμε πως ακολουθεί μία πολύ... βαριά εβδομάδα με Ντουμπάι BC, Παναθηναϊκό, Εφές στο ΣΕΦ και Μακάμπι εκτός.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στους Ισπανούς την τελευταία τριετία

2022-23

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 70-80

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 87-89

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 92-97

Ολυμπιακός - Βαλένθια 82-83

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 73-60

Βαλένθια - Ολυμπιακός 85-92

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 77-70

Ολυμπιακός - Μπασκόνια 86-78

Απολογισμός: 7-1

2023-24

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 68-77

Ολυμπιακός - Μπασκόνια 74-75

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 71-77

Ολυμπιακός - Βαλένθια 56-63

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 86-78

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 80-69

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 90-85

Βαλένθια - Ολυμπιακός 65-78

Απολογισμός: 1-7

2024-25

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 79-69

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 95-74

Ολυμπιακός - Μπασκόνια 92-69

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 101-102

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 86-96

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 88-90

Απολογισμός: 6-0

*Αποτελέσματα στην κανονική περίοδο της EuroLeague