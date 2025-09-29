Μαμαντού Ντιακιτέ και Ρόντιονς Κούρουκς δε θα πατήσουν παρκέ για την Μπασκόνια στην αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Η Μπασκόνια ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague, υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια (30/9 - 21:30, Live στο Gazzetta), με τον Πάολο Γκαλμπιάτι να μην υπολογίζει σε δύο παίκτες.

Ο λόγος για τους Ρόντιονς Κούρουκς και Μαμαντού Ντιακιτέ. Ο δεύτερος, μάλιστα, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες των Βάσκων το καλοκαίρι, αφού πρόκειται για έναν σέντερ με θητεία στο NBA και συμμετοχή στο πρωτάθλημα των Μπακς το 2020-21.

Αμφότεροι δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους και τέθηκαν εκτός από τη συνάντηση με τους Πειραιώτες. «Μέχρι στιγμής, έχει απουσίες αρκετές, αν και σιγά σιγά, οι τραυματισμοί επιστρέφουν. Για πρώτη φορά, μπόρεσα να βασιστώ σε δέκα παίκτες την Κυριακή. Ένα... θαύμα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πάολο Γκαλμπιάτι.

Με Νιλικίνα ο Ολυμπιακός

Θυμίζουμε πως με τον Ολυμπιακό στην Ισπανία έχει ταξιδέψει και ο νεοφερμένος, Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ έκανε την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ, με την ομάδα να έχει ρεπό την Κυριακή, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έχει μαζί του για να μπει σε κλίμα προπονήσεων με τους νέους συμπαίκτες του.

Συνολικά θα ταξιδέψουν 14 παίκτες. Στην Ισπανία θα βρεθούν οι Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.