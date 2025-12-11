Ο Ολυμπιακός πέταξε για Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30) και ο πιλότος της πτήσης έστειλε ξεχωριστές ευχές στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός πέταξε με μισή ώρα καθυστέρηση για την Βαρκελώνη, εκεί όπου την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague και ο πιλότος της πτήσης, λίγο πριν την προσγείωση, έστειλε ξεχωριστές ευχές στους ερυθρόλευκους.

Περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωση από την Αθήνα και στην αναγγελία πως σε λίγο θα ξεκινούσε η κάθοδος, ο κυβερνήτης είπε πως εύχεται: «Καλή επιτυχία στην αυριανή αναμέτρηση και με τη νίκη. Μακάρι να σας φέρουμε ξανά στην Ελλάδα νικητές».

Φυσικά η αναγγελία έγινε και στα αγγλικά, με παίκτες και φιλάθλους να χειροκροτούν μετά το τέλος της.

Νωρίτερα και πριν από την αναχώρηση της αποστολής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε μιλήσει για το ματς με την Μπαρτσελόνα και μεταξύ άλλων είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, λέγοντας ότι «θέλαμε να πάρουμε ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή ένα playmaker που να είναι ένας floor manager. Θέλαμε ένα ακόμα τέτοιο παίκτη, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτες που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας και οι forward είναι όλοι καλοί ποιοτικοί παίκτες. Και χρειαζόμασταν ένα ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά που πάνω κάτω έχει ο Μόριςτώρα, μένει να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Γιατί έχει να παίξει πάνω από ένα μήνα, νομίζω τόσο από τότε που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι και σίγουρα θα θέλει κάποιο χρόνο και διάστημα. Αλλά το ξέρουμε και το περιμένουμε».

Ενώ έκλεψε και την παράσταση για το αν αναζητάει και σέντερ μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Αμερικανού γκαρντ!