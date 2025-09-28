Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τον Ολυμπιακό που έκανε το καθήκον του στη Ρόδο και τα αφήνει όλα πίσω για να πάρει το... επόμενο αεροπλάνο με προορισμό την Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τη Ρόδο έχοντας κάνει το καθήκον του. Μπορεί το Super Cup να είναι το τρόπαιο που έχει τη λιγότερη αίγλη και δεν έχει την ίδια θαμπάδα, αλλά δεν παύει να είναι ένα τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός μπήκε για να το κατακτήσει, όπως θα 'πρεπε απέναντι σε αντιπάλους που, προφανώς, δε γινόταν να τον κοιτάξει στα μάτια.

Το Super Cup κατακτήθηκε παρά την κακή εικόνα του τελευταίου δεκαλέπτου στον τελικό. Ο Προμηθέας βρήκε όχι απλώς τρόπο να αντιδράσει, αλλά είχε λέι απ να φτάσει τον τελικό στο δίποντο.

Κανονικά η συζήτηση του Super Cup δε θα 'πρεπε να είναι άλλη από τον Προμηθέα και τον Γιώργο Λιμνιάτη. Ο κόουτς των Πατρινών συνεχίζει ό,τι έκανε στο Περιστέρι με τους νεαρούς Έλληνες, τους οποίους δουλέυει, εμπιστεύεται και εξελίσσει.

Το δίδυμο των Μπαζίνα και Πλώτα παραλίγο να γυρίσουν τον τελικό με την πίεσή τους πάνω στην μπάλα, την ώρα που ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, αλλά και το μπασκετικό τους θράσος. Και ας έχασαν και μερικά σουτ στο φινάλε. Μονάχα αυτός είναι ο δρόμος για την μπασκετική ενηλικίωσή τους!

Ο Ντόρσεϊ και οι πεντάδες

Σαφώς και τα παιχνίδια απέναντι στην Καρδίτσα και τον Προμηθέα δεν αποτελούν κριτήριο για τους «ερυθρολεύκους». Ωστόσο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από το φινάλε τη περασμένης και το καλοκαίρι, παίζει σύμφωνα με το ταλέντο του.

Ο περσινός τίτλος έχει φαρδιά - πλατιά τη σφραγίδα του και φέτος επέστρεψε στον ρόλο του starter. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον τοποθετεί δίπλα στους μέγκα σταρ της ομάδας του.

Μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ, σε πεντάδες που μπορούν να απλώσουν την άμυνα και να μεγαλώσουν το πλάτος του γηπέδου. Με τη 2nd unit, ειδικότερα μετά την απόκτηση και του Νιλικίνα, να έχει περισσότερο αμυντικό προσανατολισμό, αναμένοντας να δούμε και πού θα ταιριάξει ο Κίναν Έβανς στο παζλ.

Πέραν όλων των άλλων, ο Ντόρσεϊ προσφέρει και άλλες διαστάσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν είναι ένας απλός σουτέρ σε σποτ καταστάσεις. Μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του σουτ και να εκτελέσει από μέση απόσταση. Άλλωστε ο Τόμας Γουόκαπ, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα δεν είναι παίκτες με κάθετο παιχνίδι στο ρεπερτόριό τους, κάνοντας ακόμα πιο χρήσιμη την παρουσία του Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός τροφοδοτεί τους ψηλούς

Βάζοντας ξανά τον αστερίσκο πως τα παιχνίδια απέναντι στην Καρδίτσα και τον Προμηθέα δεν αποτελούν κριτήριο, μπορούμε να διακρίνουμε την τάση και μερικά από τα «θέλω» των Πειραιωτών.

Ο τελικός ξεκίνησε με στόχο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Όχι αποκλειστικά για σκορ, αλλά και για τη δημιουργία του. Ο Σέρβος ρόλαρε και κοίταζε τις πάσες από το κεντρικό ποστ, μιας και είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι, φτιάχνοντας από νωρίς φάσεις για τους συμπαίκτες του, ακόμα και αν δεν πιστωνόταν σε αυτόν η τελική πάσα. Με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έκανε ο Μουστάφα Φαλ, παίρνοντας την μπάλα στο ποστ και κοιτάζοντας τα κοψίματα.

Ο Ντόντα Χολ λειτουργούσε σαν target man στη δεύτερη πεντάδα, καθώς σε αρκετές κατοχές οι συμπαίκτες του έψαχναν τρόπο να δημιουργήσουν για εκείνον. Δε θα σταματήσω να το λέω πως ο Ολυμπιακός αναμένεται να πάρει πολλές έξτρα κατοχές στη σεζόν με την ικανότητα των παραπάνω δύο να πηγαίνουν στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η ετοιμότητα της εποχής

Καλά καλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαδικασία χτισίματος και το Super Cup αποτελούσε μέρος της προετοιμασίας του υπ' αυτές τις συνθήκες.

Στην EuroLeague ποτέ δεν ξέρεις ποιο ματς θα κουβαλάς ως το φινάλε της κανονικής περιόδου στην πλάτη σου. Every game matters που λένε. Η αρχή στην Ισπανία είναι δύσκολη, ενώ ακολουθεί μία ακόμα πιο δύσκολη τετράδα αγώνων με Ντουμπάι, Εφές, Μακάμπι εκτός και στη μέση το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι περισσότερες μάρκες πηγαίνουν στην ομοιογένεια και τις συνήθειες που έχει μια ομάδα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον πάγκο αποτελεί αυτήν τη σταθερά και παρότι ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο, προσπαθώντας να εντάξει μαζί και τους νεοφερμένους, γνωρίζει πολύ καλά τι ζητάει στο παρκέ.

Χωρίς αυτό να σημαίνει πως αν παρουσιάσει κενό διάστημα, αντίστοιχο με αυτό της τέταρτης περιόδου στη Ρόδο, δε θα το πληρώσει. Το κακό φινάλε του Ολυμπιακού, των 20 λαθών, στην αναμέτρηση οφείλεται και στο μυαλό που ταξίδευε ήδη στην EuroLeague. Το ανέφερε και ο Μπαρτζώκας άλλωστε, πως χάθηκε η σοβαρότητα στο +20. Πώς να μη δικαιολογήσεις όμως τους παίκτες, που γνωρίζουν ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα κερδίσουν και έχουν μπροστά τους την πρώτη διπλή αγωνιστική της σεζόν. Η Ισπανία αποτελεί καθρέπτη της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ακόμα και αν ακόμα είναι πολύ νωρίς

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η λέξη-κλειδί είναι ο χρόνος. Μέχρι να μπει στην ομάδα και ο Νιλικίνα, αλλά και ο Έβανς. Ο καθένας μπορεί να έχει μια προσωπική προτίμηση και έναν παίκτη που ήθελε να δει στα «ερυθρόλευκα». Δε νομίζω πως κανείς μπορεί να πει ότι ο φετινός Ολυμπιακός δεν είναι ενισχυμένος σε σχέση με πέρσι, σε βάθος, αθλητικότητα και λύσεις. Χολ και Γουόρντ ήδη δίνουν αρκετά για τις μέρες που βρίσκονται εδώ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να προσφέρει ειδικά στην GBL. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να θεωρείται εσωτερική μεταγραφή, ενώ ο Γουόκαπ αρχίζει να θυμίζει τον προ τραυματισμού εαυτό του και δείχνει πόσο ανάγκη τον έχει ο Ολυμπιακός.

Από το ημερολόγιο δεν έχουν πεταχτεί όλα τα φύλλα του Σεπτέμβρη. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με ένα τρόπαιο που έπρεπε να πάρουν, ακόμα και αν μέχρι την Τρίτη, την ώρα του τζάμπολ στη Βιτόρια θα έχει ξεχαστεί. Κανένα τρόπαιο, στο φινάλε, δε σβήνεται.

Αυτός είναι και ο χαρακτήρας μιας μεγάλης ομάδας σε μία τόσο απαιτητική σεζόν που έρχεται. Δεν τη διακατέχει υπέρμετρος ενθουσιασμός στις νίκες, δε στέκεται για μέρες στις ήττες της. Μαθαίνει και προχωράει με τη δουλειά της προς τους στόχους της. Παίρνει το επόμενο αεροπλάνο με άδειο το μυαλό από τις σκέψεις, έχοντας αφήσει τα πάντα πίσω της. Έφτασε η εποχή που κάθε... επόμενο ματς είναι και το πιο κρίσιμο της χρονιάς. Από την Τρίτη, ως το ραντεβού του Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Το «πρέπει»... έπνιγε τον Ολυμπιακό πολλές φορές στη διάρκεια της περσινής σεζόν αλλά έρχεται αυτομάτως στους ώμους, μόλις φορέσεις την μπέρτα του φαβορί. «Ο Ολυμπιακός ανήκει στην ελίτ, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι φαβορί. Εμείς έχουμε θέληση και δίψα» τόνισε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αμέσως μετά το φινάλε του τελικού στη Ρόδο.

Και τώρα, ξεκινάει ο... μαραθώνιος. Άντε και καλή σεζόν!