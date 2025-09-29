Xωρίς τον Κίναν Έβανς θα ταξιδέψει για την Ισπανία ο Ολυμπιακός για τη διαβολοβδομάδα της Euroleague και τα ματς με Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει για την Ισπανία, αφού την διαβολοβδομάδα θα παίξει εκτός έδρας με Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10). Στην ερυθρόλευκη αποστολή για Ισπανία δεν βρίσκονται οι Σακιέλ Μακίσικ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Συνολικά θα ταξιδέψουν 14 παίκτες. Στην Ισπανία θα βρεθούν οι Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.

Ο Νιλικίνα θα κάνει τις πρώτες του προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στη χώρα των Ιβήρων.