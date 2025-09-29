Μπαρτζώκας: «Ο Νιλικίνα είναι πολύ έξυπνος, θα προσαρμοστεί γρήγορα, θέλουμε να παίξει την Κυριακή στο Πρωτάθλημα»

Ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε δηλώσεις λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της EuroLeague με αντίπαλο την Μπασκόνια.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού που έχει μπροστά του τον αγώνα με τη Μπασκόνια: «Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Για να είμαι ειλικρινής περιμένω κι εγώ να δω πώς θα παρουσιαστούμε εμείς, πώς θα παρουσιαστούν οι αντίπαλοι, που είχαν κι αυτοί -όπως κι εμείς- απουσίες στην προετοιμασία τους. Δεν ξέρουμε καν πόσοι από τους τραυματίες της Μπασκόνια θα παίξουν, οπότε καλύτερα να περιμένουμε να φανεί στο γήπεδο (το επίπεδο ετοιμότητας).

Ο Νιλικίνα θα ταξιδέψει για αγωνιστικούς, όχι για ψυχολογικούς λόγους. Όχι γιατί θα παίξει, αλλά γιατί έχουμε μια προπόνηση εκεί αύριο, άλλη μία μετά το παιχνίδι. Και επειδή σκοπός μας είναι να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή, πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Για αυτό θα έρθει μαζί μας.

Χωρίς αμφιβολία (για το εάν υπάρχει κίνδυνος να λέγεται πως ο Ολυμπιακός είναι φαβορί στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια εκτός έδρας). Κανείς στην ομάδα μας δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι σαν να υπάρχει φαβορί. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στην EuroLeague, που είναι ξεκίνημα, που τα πράγματα είναι τελείως αβέβαια για το τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες και δεν σκεφτόμαστε ότι είμαστε το φαβορί.

Πραγματικά πρέπει να κοπιάσουμε πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα που πιέζει σε όλο το γήπεδο, με παγίδες και man-to-man press. Επιβάλλουν έναν ρυθμό στο παιχνίδι που πρέπει να τον ελέγξεις με καλές επιλογές, πρέπει να ελέγξεις τα ριμπάουντ, να μην τους δώσεις την μπάλα στα χέρια. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μας.

Εννοείται ότι ο Νιλικίνα θα φέρει playmaking, αυτή είναι η θέση του, άσος είναι. Μπορεί όμως να μαρκάρει περισσότερες θέσεις από το '1', λόγω της σωματοδομής του και των αθλητικών του προσόντων. Είναι πολύ έξυπνος. Ήδη σε μια πρώτη προπόνηση που κάναμε, καταλαβαίνει πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Πιστεύω θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και θα παίξει. Εμείς θέλαμε να κάνουμε την ομάδα μας πιο αθλητική, πιο νεανική, να παίζει με περισσότερη ταχύτητα και νομίζω αυτό το πλάνο θα το υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο για να γίνουμε συμπαγείς και ομοιογενείς. Θα περάσει ένα διάστημα μέσα από προπονήσεις και αγώνες. Ελπίζουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες».