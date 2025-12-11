Η άφιξη του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός έφτασε με μικρή καθυστέρηση στη Βαρκελώνη και είναι έτοιμος για το ματς με την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η αποστολή του Ολυμπιακού προσγειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, με την ομάδα πλέον να μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν από την Αθήνα με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη Βαρκελώνη λίγο μετά τις 20:00.

Η άφιξη στη Βαρκελώνη