Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς μίλησε με τα πιο κολακευτικά λόγια για τη φετινή βερσιόν του Παναθηναϊκού, λίγες ώρες προτού τον αντιμετωπίσει με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (30/9 - 21:15, Live στο Gazzetta), με τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς να χαρακτηρίζει τους «πράσινους» ως -ίσως- την πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών.

Οι δηλώσεις του Λούτσιτς για τον Παναθηναϊκό

«Είμαι επαγγελματίας για 18 χρόνια, αλλά δεν έχω δει ποτέ το 80% της ομάδας να λείπει λόγω Εθνικών και τραυματισμών. Έχουμε 1,5 εβδομάδα που προπονούμαστε μαζί και την Τρίτη ξεκινάμε σε μία από τις δύσκολες έδρες, απέναντι πιθανότατα στην πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών.

Ο στόχος μας είναι να προσαρμοστούμε στο δύσκολο πρόγραμμα, με 11 διπλές αγωνιστικές και λίγη προπόνηση. Έχουμε δύσκολα ματς και θα υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο μας, ειδικότερα εκτός έδρας. Πρέπει να κολλήσουμε μαζί και να εμπιστευτούμε τη διαδικασία της βελτίωσης καθημερινά».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χέρμπερτ

Όπως ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς, έτσι και ο Γκόρντον Χέρμπερτ έπλεξε το εγκώμιο του Παναθηναϊκού. «Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Στις δημοσκοπήσεις, είναι η νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά τις προβλέψεις για την κατάκτηση του EuroLeague. Και στα χαρτιά, έτσι φαίνεται σίγουρα. Οι γκαρντ τους είναι εξαιρετικά καλοί. Αυτό θα είναι ένας καλός δείκτης για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή» δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μπάγερν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.