Λούτσιτς: «Παίζουμε απέναντι στην -πιθανότατα- πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών»
Η Μπάγερν ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (30/9 - 21:15, Live στο Gazzetta), με τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς να χαρακτηρίζει τους «πράσινους» ως -ίσως- την πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών.
Οι δηλώσεις του Λούτσιτς για τον Παναθηναϊκό
«Είμαι επαγγελματίας για 18 χρόνια, αλλά δεν έχω δει ποτέ το 80% της ομάδας να λείπει λόγω Εθνικών και τραυματισμών. Έχουμε 1,5 εβδομάδα που προπονούμαστε μαζί και την Τρίτη ξεκινάμε σε μία από τις δύσκολες έδρες, απέναντι πιθανότατα στην πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών.
Ο στόχος μας είναι να προσαρμοστούμε στο δύσκολο πρόγραμμα, με 11 διπλές αγωνιστικές και λίγη προπόνηση. Έχουμε δύσκολα ματς και θα υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο μας, ειδικότερα εκτός έδρας. Πρέπει να κολλήσουμε μαζί και να εμπιστευτούμε τη διαδικασία της βελτίωσης καθημερινά».
Δείτε ΕπίσηςΧέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός στις δημοσκοπήσεις και στα χαρτιά είναι η νούμερο ένα ομάδα για να κατακτήσει την EuroLeague»
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χέρμπερτ
Όπως ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς, έτσι και ο Γκόρντον Χέρμπερτ έπλεξε το εγκώμιο του Παναθηναϊκού. «Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Στις δημοσκοπήσεις, είναι η νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά τις προβλέψεις για την κατάκτηση του EuroLeague. Και στα χαρτιά, έτσι φαίνεται σίγουρα. Οι γκαρντ τους είναι εξαιρετικά καλοί. Αυτό θα είναι ένας καλός δείκτης για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή» δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μπάγερν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός στις δημοσκοπήσεις και στα χαρτιά είναι η νούμερο ένα ομάδα για να κατακτήσει την EuroLeague»
- Μπάγερν - Γιένα 93-77: Εύκολα τους νεοφώτιστους πριν από την πρεμιέρα της Euroleague με τον Παναθηναϊκό
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο Super Cup