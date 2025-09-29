Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός στις δημοσκοπήσεις και στα χαρτιά είναι η νούμερο ένα ομάδα για να κατακτήσει την EuroLeague»

Τον Παναθηναϊκό ως το απόλυτο φαβορί για την EuroLeague επέλεξε ο Γκόρντον Χέρμπερτ, πριν την πρεμιέρα της Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens.

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ έπλεξε το εγκώμιο του Παναθηναϊκού, μία μέρα προτού η Μπάγερν αντιμετωπίσει τους «πράσινους» στο Telekom Center Athens (30/9 - 21:15, live στο Gazzetta), ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague.

Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δε θα έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει ότι η ομάδα του βρίσκεται στο 40% της ετοιμότητάς της.

Οι δηλώσεις του Χέρμπερτ

«Είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για να ενωθούμε ως ομάδα. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Σε κάποιο βαθμό, θα είμαι και πάλι προσεκτικός για να μην τους υπερφορτώσω. Και το επιθετικό μας πακέτο σίγουρα θα αναπτυχθεί αργά στην αρχή.

Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Στις δημοσκοπήσεις, είναι η νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά τις προβλέψεις για την κατάκτηση του EuroLeague. Και στα χαρτιά, έτσι φαίνεται σίγουρα. Οι γκαρντ τους είναι εξαιρετικά καλοί. Αυτό θα είναι ένας καλός δείκτης για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, μου αρέσει η ομάδα μου, μαζί τους μπορούμε να παίξουμε ομαδικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου».