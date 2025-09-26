Παρτίζαν, Μούρινεν: Ανακοίνωσε τον «Slim Jesus» η ομάδα του Ζοτς

Παρτίζαν, Μούρινεν: Ανακοίνωσε τον «Slim Jesus» η ομάδα του Ζοτς

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Muurinen
Ο Μίκα Μούρινεν, ο οποίος έγινε γνωστός στο EuroBasket 2025 ως... «Slim Jesus», θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου παίκτη.

Ο Μίκα Μούρινεν θα παίξει στην Euroleague και την Παρτίζαν!

Ο «Slim Jesus», όπως έγινε γνωστός στο EuroBasket 2025, συμφώνησε με την Παρτίζαν, η οποία και ανακοίνωσε την συμφωνία της μαζί του.

Ο Μίκα Μούρινεν, ο οποίος μέτρησε κάτι λιγότερο από 7 πόντους με την Φινλανδία, υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την Παρτίζαν, η οποία έκανε δικό της έναν παίκτη που δείχνει να έχει όλο το μέλλον μπροστά του, καθώς είναι μόλις 18 ετών!

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Όλο το παρασκήνιο για το πώς ο Γάλλος έγινε παίκτης των Πρωταθλητών Ελλάδας
Ο Φρανκ Ντιλικινά

Η ανάρτηση της Παρτίζαν για τον Μίκα Μούρινεν:

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     