Παρτίζαν, Μούρινεν: Ανακοίνωσε τον «Slim Jesus» η ομάδα του Ζοτς
Ο Μίκα Μούρινεν θα παίξει στην Euroleague και την Παρτίζαν!
Ο «Slim Jesus», όπως έγινε γνωστός στο EuroBasket 2025, συμφώνησε με την Παρτίζαν, η οποία και ανακοίνωσε την συμφωνία της μαζί του.
Ο Μίκα Μούρινεν, ο οποίος μέτρησε κάτι λιγότερο από 7 πόντους με την Φινλανδία, υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την Παρτίζαν, η οποία έκανε δικό της έναν παίκτη που δείχνει να έχει όλο το μέλλον μπροστά του, καθώς είναι μόλις 18 ετών!
Η ανάρτηση της Παρτίζαν για τον Μίκα Μούρινεν:
Welcome to black side of white city!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/sX5hwhp8pE— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025
