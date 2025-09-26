Ο Μίκα Μούρινεν, ο οποίος έγινε γνωστός στο EuroBasket 2025 ως... «Slim Jesus», θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου παίκτη.

Ο Μίκα Μούρινεν θα παίξει στην Euroleague και την Παρτίζαν!

Ο «Slim Jesus», όπως έγινε γνωστός στο EuroBasket 2025, συμφώνησε με την Παρτίζαν, η οποία και ανακοίνωσε την συμφωνία της μαζί του.

Ο Μίκα Μούρινεν, ο οποίος μέτρησε κάτι λιγότερο από 7 πόντους με την Φινλανδία, υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την Παρτίζαν, η οποία έκανε δικό της έναν παίκτη που δείχνει να έχει όλο το μέλλον μπροστά του, καθώς είναι μόλις 18 ετών!

Η ανάρτηση της Παρτίζαν για τον Μίκα Μούρινεν: