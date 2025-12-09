Η διαρροή εγγράφου με τις αμοιβές των παικτών της Παρτίζαν περιείχε και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χωρίς να διευκρινίζει πως επρόκειτο και για παλιές οφειλές.

Την ώρα που η Παρτίζαν προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις οργισμένες αντιδράσεις του κόσμου, δημοσιεύματα που βλέπουν το... φως στη Σερβία, όπως αναφέρει το Nova.rs φανερώνουν μια προσπάθεια να αλλοιωθεί η εικόνα του κόσμου για τον «Ζοτς», παρότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ικανό.

Όπως επισημαίνουν οι Σέρβοι τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν ακόμη ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν προπονητής της ομάδας, εμφανίστηκε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο που αφορούσε τις αμοιβές των παικτών της Παρτίζαν και στο οποίο υπήρχε και το όνομα του «Ζοτς» και σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, είχε αμοιβή περίπου 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο.

Βέβαια, αυτό το έγγραφο από την πρώτη στιγμή εκφράστηκε η απορία πως έφτασε στη δημοσιότητα με στοιχεία που δεν ήταν ακριβή, όσον αφορά τα ποσά. Όπως επισημαίνουν οι Σέρβοι αυτό ήταν κάτι που ήθελαν να συμβεί, για να δει ο κόσμος πόσα χρήματα εισπράττει ο πολυνίκης τεχνικός, καθώς πρόκειται για έγγραφα στα οποία δεν έχουν όλοι πρόσβαση στον σύλλογο, παρά μόνο στενοί συνεργάτες του Όστογια Μιχαήλοβιτς.

Επίσης, ένα ακόμη πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια αυτών των στοιχείων. Στην πραγματικότητα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε να εισπράξει αυτό το ποσό, αλλά δεν είναι όλο για την αμοιβή της τρέχουσας σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nova.rs, αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα χρήματα που ο «Ζοτς» θα έπρεπε να πάρει για τη σεζόν 2025-2026, αλλά και τους μισθούς από προηγούμενες σεζόν, δηλαδή παλιότερες οφειλές στον κορυφαίο τεχνικό στην ιστορία της Euroleague.

Αυτό που συνέβη εύλογα οδηγεί στο συμπέρασμα πως διοχετεύτηκε στον Τύπο με το ποσό της αμοιβής του Ομπράντοβιτς λανθασμένο, καθώς δεν διευκρινίζει το σύνολο των αποδοχών και το αν αφορά παλιές οφειλές και αυτό λένε οι Σέρβοι συνέβη για να εμφανιστεί ο «Ζοτς» ως ένας άνθρωπος που εισπράττει πολλά χρήματα από τον Σύλλογο, αν και η αλήθεια φαίνεται να είναι διαφορετική...

