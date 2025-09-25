Ολυμπιακός: Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ αποκαλύπτουν τον αγαπημένο τους «ερυθρόλευκο» ποδοσφαιριστή
Στον Ολυμπιακό οι σχέσεις ανάμεσα σε παίκτες του μπάσκετ και του ποδόσφαιρου είναι πολύ καλές, όμως οι αδυναμίες... δεν κρύβονται.
Οι άνθρωποι της Euroleague ρώτησαν τους Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ για τους αγαπημένους τους παίκτες από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, με τους παίκτες της μπασκετικής ομάδας να αναφέρουν κατά σειρά τους Ρέτσο, Ροντέι και Ελ Κααμπί.
Το βίντεο της Euroleague με τις ποδοσφαιρικές επιλογές των Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ:
Quick love from @Olympiacos_BC to @olympiacosfc 🫴 pic.twitter.com/Ub6OPmA8a3— EuroLeague (@EuroLeague) September 25, 2025
