Ολυμπιακός: Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ αποκαλύπτουν τον αγαπημένο τους «ερυθρόλευκο» ποδοσφαιριστή

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ
Ο Ολυμπιακός είχε την καθιερωμένη του media day του, με τους ανθρώπους της Euroleague να ζητούν από τους Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ να αποκαλύψουν τους αγαπημένους τους παίκτες από την ποδοσφαιρική ομάδα. 

Στον Ολυμπιακό οι σχέσεις ανάμεσα σε παίκτες του μπάσκετ και του ποδόσφαιρου είναι πολύ καλές, όμως οι αδυναμίες... δεν κρύβονται.

Οι άνθρωποι της Euroleague ρώτησαν τους Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ για τους αγαπημένους τους παίκτες από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, με τους παίκτες της μπασκετικής ομάδας να αναφέρουν κατά σειρά τους Ρέτσο, Ροντέι και Ελ Κααμπί.

Το βίντεο της Euroleague με τις ποδοσφαιρικές επιλογές των Παπανικολάου, ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ:

