Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει από τη Ρόδο για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να κατακτήσει το Super Cup και να συνεχίσει ήρεμος τη... βουτιά στα βαθιά.

Η συνήθεια των τελευταίων ετών με ένα πρώιμο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Super Cup, δε θα επαναληφθεί φέτος. Οι «πράσινοι» δε θα δώσουν το παρών στη διοργάνωση και έτσι ο Ολυμπιακός θα κληθεί να διεκδικήσει τον τέταρτο διαδοχικό του τίτλο στη Ρόδο, όχι απλώς με την μπέρτα του φαβορί, αλλά με τους κρατώντας και όλους τους άσους στα χέρια του.

«Ξέρετε, την επόμενη Τρίτη και την Πέμπτη παίζουμε μέσα στην Ισπανία, οπότε από αυτή την άποψη καλό είναι που δεν έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι τέτοιας σημασίας και έντασης» ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Ρόδο.

Αυτός είναι και ο ρόλος του προπονητή άλλωστε. Να μην κοιτάζει μόνο το «σήμερα», αλλά να βλέπει μακρύτερα για το καλό της ομάδας του. Ο Μπαρτζώκας γνωρίζει καλύτερα πόσο απαιτητικό είναι το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της σεζόν.

Προφανώς και η Καρδίτσα αρχικά και μετέπειτα (με βάση τη λογική πάντοτε) η ΑΕΚ ή ο Προμηθέας, δεν είναι αντίπαλοι του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού. Ο κόουτς των Πειραιωτών δε στέκεται μονάχα στο τριήμερο του Super Cup της Ρόδου, καθώς την προσεχή Δευτέρα η ομάδα του πετάει για την πρώτη διπλή αγωνιστική της σεζόν στην Ισπανία, απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ. Για να ακολουθήσει η Ντουμπάι στο ΣΕΦ, το πρώτο εγχώριο ντέρμπι πρωταθλήματος και μία ακόμα διπλή αγωνιστική με την Εφές στο Φάληρο και τη Μακάμπι εκτός. Όλα αυτά μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.

Μέσα σε όλα αυτά, ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς έχει δυσκολέψει την εξίσωση στους γκαρντ, αφήνοντας επί της ουσίας τον Ολυμπιακό μονάχα με τον Τόμας Γουόκαπ και μπακ απ τον Σέιμπεν Λι, που φανερά δε βολεύεται σε αυτόν τον ρόλο. Ξεφύγαμε όμως απ' τη συζήτηση για το Super Cup, οπότε πιανόμαστε από τον τελευταίο για να επιστρέψουμε.

Με κάθε σεβασμό στην Καρδίτσα, είναι σχεδόν απίθανο να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Το τεστ όμως με μία ομάδα σαν την ΑΕΚ στον τελικό, κρύβει παγίδες και ο Λι καλείται να ανταποκριθεί και να δώσει λύσεις ώστε να μην υπερφορτωθεί ο Γουόκαπ. Ο καταρτισμός της εκάστοτε 12άδας θα είναι σε κάθε παιχνίδι ένας γρίφος για τον Μπαρτζώκα, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Λι δε γίνεται να λείψει.

Ο βαθμός ετοιμότητας του Ολυμπιακού και η παγίδα

Ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε και για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας. Ο Ολυμπιακός έδωσε τέσσερα δυνατά φιλικά, φανερώνοντας -φυσιολογικά για την εποχή- σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Όπως και οι «ερυθρόλευκοι», έτσι και οι αντίπαλοί τους δε βρίσκονται στο επιθυμητό στάδιο από πλευράς ετοιμότητας. Καμία φορά αυτό αποτελεί παγίδα για αυτόν που παίζει με τα λευκά στη σκακιέρα. Καθώς το αουτσάιντερ είναι η ομάδα που θέλει να κατεβάσει τον αντίπαλό της επίπεδο, ώστε να τον δει στα μάτια.

Ο Ολυμπιακός οφείλει να μπει προσηλωμένος σε αυτά τα ματς της Ρόδου και παρά την απουσία του Παναθηναϊκού, να μην υποτιμήσει το τρόπαιο. Κάτι που δε θα κάνει άλλωστε, καθώς ως οργανισμός έχει και πολύ ισχυρά στεγανά και παίκτες με προσωπικότητα που θα δείξουν τον δρόμο.

Μοιάζει οξύμωρο, αλλά με τις υπάρχουσες συνθήκες, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει να... χάσει στη Ρόδο. Αυτό, διότι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων θα τον φέρει να κατακτά το τέταρτο διαδοχικό του Super Cup, ένα τρόπαιο που ωχριά σε βαρύτητα, σε σχέση με τους υπόλοιπους στόχους της σεζόν.

Για τον Ολυμπιακό το Super Cup είναι μια... βουτιά, πριν τη βουτιά στα βαθιά. Ο στόχος του δεν είναι άλλος από το να πάρει το τρόπαιο και να συνεχίσει ήρεμος την πορεία του και την εξέλιξή του στη σεζόν. Καλώς ή κακώς, αυτά τα παιχνίδια αποτελούν το μεταίχμιο της προετοιμασίας του, λίγα 24ωρα πριν το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό παρόντα, κανείς δε θα πετούσε στα σύννεφα με την κατάκτηση του Super Cup. Επίσης κανείς δε... χαλάστηκε όταν το κατέκτησε. Πόσο μάλλον τώρα για τον Ολυμπιακό.

Η μεταγραφολογία μπορεί να περιμένει από λίγο, έως λίγο περισσότερο. Αφού και ο ίδιος ο Μπαρτζώκας τόνισε πως δε θα υπάρξει νέο πρόσωπο στην Ισπανία και ο ορίζοντας των κοψιμάτων του NBA, ολοένα και πλησιάζει...

ΥΓ: Σίγουρα το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ένα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός δε συγκρίνεται με τίποτα, αλλά οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για ένα άρτιο μπασκετικό τριήμερο στη Ρόδο.