Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού απάντησαν σε τρεις ερωτήσεις για το Final Four, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να δίνει... ιδιαίτερη απάντηση στην ερώτηση «Αν το φετινό ταξίδι της ομάδας, γινόταν ταινία, ποιος θα ήταν ο τίτλος της».

Το Final Four της EuroLeague πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ξεκινά μια ενδιαφέρουσα σειρά βίντεο όπου τρεις παίκτες απαντούν σε ερωτήσεις για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πρώτοι μίλησαν οι Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Άλεκ Πίτες οι οποίοι έδωσαν τις απαντήσεις στους στα παρακάτω ερωτήματα:

Αν το φετινό ταξίδι της ομάδας γινόταν ταινία, τι τίτλο θα είχε; 10 δευτερόλεπτα πριν βγεις στο παρκέ του Final Four, ποια θα είναι η πρώτη σκέψη που θα περάσει από το μυαλό σου; Στείλε ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για το Final Four.

Αναλυτικά οι απαντήσεις:

Αν το φετινό ταξίδι της ομάδας γινόταν ταινία, τι τίτλο θα είχε;

Χολ: «Μόνο “ΌΛΥ”, θα ήταν σκληρό».

Λαρεντζάκης: «Η Τροία».

Πίτερς: «Τα ρέστα μας».

10″ πριν βγεις στο παρκέ του Final Four, τι πιστεύεις πως θα περάσει από το μυαλό σου;

Χολ: «Ειλικρινά, αυτό που μου έρχεται κάθε φορά στο μυαλό όταν βγαίνω στο παρκέ, είναι πιθανότατα ο πατέρας μου».

Λαρεντζάκης: «Ότι ήρθε η ώρα. Πάμε και ό,τι γίνει».

Πίτερς: «Το ίδιο που μου έρχεται στο μυαλό πριν από κάθε παιχνίδι».

Ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού πριν το Final Four.

Χολ: «Μόνο αγάπη. Πάμε να το κάνουμε πραγματικότητα».

Λαρεντζάκης: «Να έρθουν όσοι περισσότεροι γίνεται στο ΟΑΚΑ».

Πίτερς: «Μεταφέρετε τα πάντα σε εμάς. Την ενέργεια, τη στήριξη, την αγάπη. Θα χρειαστούν όλα και στον δεκαπλάσιο βαθμό και ξέρω πως θα το κάνετε. Ανυπομονώ να σας δω εκεί».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».