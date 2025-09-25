Ολυμπιακός: Δεν βιάζεται για ψηλό η ομάδα του Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός, όπως είναι πλέον γνωστό, δεν θα κρατήσει στο ρόστερ του τον Κριστ Κουμάντζε, κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την θέση «5» και το αν οι Ερυθρόλευκοι κινηθούν για παίκτη.
Από την άλλη, η απάντηση σε αυτά τα ερωτηματικά είναι εύκολη, καθώς ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το Gazzetta, δεν έχουν σκοπό να κινηθούν τώρα για κάποιον ψηλό.
Στο ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχουν ήδη ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που θα παίρνει σταθερά τα περισσότερα λεπτά στην θέση «5», ο Ντόντα Χολ, που άφησε θετικές εντυπώσεις στα φιλικά, αλλά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που προορίζεται για τρίτος σέντερ, που όμως θα πάρει περισσότερα λεπτά στην Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει, λοιπόν, με αυτούς τους τρεις τη σεζόν, ενώ θα κινηθεί για ψηλό μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από το προπονητικό επιτελείο. Φυσικά στην περίπτωση κάποιου τραυματισμού τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν, όμως εδώ στεκόμαστε στο σενάριο όπου όλα κυλήσουν ομαλά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
