Ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του μακριά από τον Φρανκ Ντιλικινά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του να κοιτάζουν πλέον τις περιπτώσεις των παικτών που θα «κοπούν» από τα ρόστερ των ομάδων του NBA

Η περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά ανήκει στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό, καθώς, όπως διαβάσατε στο Gazzetta το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9), ο Ολυμπιακός πλέον έχει στρέψει το βλέμμα του στο plan B. Ποιο είναι όμως αυτό;

Ο Ολυμπιακός, μετά τα... τσαλιμάκια της Παρτίζαν που οδήγησαν στο ναυάγιο την υπόθεση Ντιλικινά, πλέον είναι βέβαιο πως στην πρεμιέρα της Euroleague το ρόστερ δεν θα έχει κάποια αλλαγή. Η συνέχεια είναι μια διαφορετική υπόθεση όμως.

Οι ομάδες του NBA το επόμενο διάστημα θα αρχίζουν να «κόβουν» παίκτες από τις ομάδες των training camps, με όσους δεν έχουν βρει ακόμη ομάδες και το παλεύουν, να έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την 20η Οκτωβρίου, όταν και οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώσουν το ρόστερ τους για την πρεμιέρα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει στροφές το επόμενο διάστημα, προκειμένου να βρει στα κοψίματα του NBA τον παίκτη που θα κάνει την διαφορά και θα δώσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα την απαραίτητη βοήθεια στην περιφέρεια.

Εξάλλου μην ξεχνάμε πως ο κορυφαίος Αμερικανός της Ευρώπης και της Euroleague, ο Κέντρικ Ναν, αποφάσισε να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό στο τέλος Οκτωβρίου, μετά δηλαδή από την ημερομηνία κατά την οποία οι ομάδες του NBA έπρεπε να δηλώσουν το ρόστερ τους.

Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει στην Ευρώπη κάτι που να καλύπτει τα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος σαφώς θα προτιμούσε κάποιον παίκτη με εμπειρία από την Γηραιά Ήπειρο, όμως θα κλείσει την περιφέρειά του με τα εργαλεία που μπορεί να βρει. Αν βέβαια από το πουθενά προταθεί μια περίπτωση όπως του Ντιλικινά, εκεί μιλάμε με άλλα δεδομένα. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο που στην παρούσα φάση μοιάζει δύσκολο.

Πάντως είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα δεχθεί πολλές κρούσεις από γραφεία εκπροσώπησης που θα προτείνουν παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Τζος Κρίστοφερ, που όμως η περίπτωσή του, παρότι προτάθηκε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει προχωρήσει.

Οπότε οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να κάνουν υπομονή για τις επόμενες περίπου 30 ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο ο Ολυμπιακός αναμένεται να βρει τον «εκλεκτό» του για την θέση «1» από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.