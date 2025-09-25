Ξεκάθαρος ο Ολυμπιακός σε Ντιλικινά: «Βρες τα εσύ με την Παρτίζαν» - Προχωρoύν το Plan B οι πρωταθλητές Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση για τον Γκαρντ που θα κάνει την διαφορά στην θέση 1, με την περίπτωση του Φράνκ Ντιλικινά να είναι πλέον στα χέρια του παίκτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μερικές ημέρες, ο Ολυμπιακός δεν σκοπεύει να πληρώσει τα 300 χιλιάρικα που ζητά η Παρτίζαν, καθώς ο παίκτης προτάθηκε ως ελεύθερος και έτσι θεωρούν στον Ολυμπιακό πως αξίζει να τον αποκτήσουν.

Η περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά ουσιαστικά είναι στα χέρια του παίκτη, λοιπόν, με τον Ολυμπιακό να τον έχει ενημερώσει πως εάν εκείνος τα βρει με την ομάδα του, τότε (και μόνο τότε) η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει.

Πλέον στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, έχουν σκοπό να περιμένουν τα κοψίματα του NBA, τα οποία αναμένεται να γίνουν στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Εξού και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα πως στα παιχνίδια της Ισπανίας δεν θα έχει τον νέο παίκτη ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν θα υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο στην αποστολή για τους αγώνες αυτούς είπε: «100% όχι»