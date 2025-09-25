Ο Ολυμπιακός άφησε ελεύθερο τον Καλίφα Κουμάντζε, ο οποίος βοήθησε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για τη νέα σεζόν.

Λίγες μέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται για αυτή και παράλληλα να στοχεύει για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς, το Stoiximan Super Cup στη Ρόδο.

Όπως έγινε γνωστό, ένας παίκτης ο οποίος συμμετείχε στην προετοιμασία αλλά δεν θα είναι μέλος των «ερυθρόλευκων» για την αγωνιστική περίοδο του 2025-26, είναι ο Κρις Καλίφα Κουμάντζε.

Το συμβόλαιο του με την ομάδα του Πειραιά έφτασε στη λήξη του σήμερα (25/9) αλλά δεν θα ανανεωθεί και έτσι ο παίκτης είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Εξαρχής άλλωστε, ο Αφρικανός σέντερ είχε αποκτηθεί με πρώτο στόχο να βοηθήσει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Κουμάντζε

Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.