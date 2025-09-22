Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τον απολογισμό των φιλικών του Ολυμπιακού, που ψάχνει έναν ακόμα γκαρντ, και θεωρεί ότι μέσα στη σεζόν θα συζητήσουμε πολύ για το επιθετικό ριμπάουντ.

Φιλικά τέλος για τον Ολυμπιακό. Ας μη γελιόμαστε όμως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φυσιολογικά ups and downs για την εποχή, ενώ η προετοιμασία τους θα συνεχιστεί έστω και άτυπα, μέσω των επίσημων αναμετρήσεων, αρχής γενομένης από το Super Cup της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι δύο αναμετρήσεις στο τουρνουά της Κρήτης, έδωσαν στον Ολυμπιακό ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Έναν καθρέπτη, διόλου παραμορφωτικό, για να κοιτάξει τα ζητήματα και τις αδυναμίες του, αλλά και να συνεχίσει να δουλεύει πάνω στις αρετές του.

Η αλήθεια είναι πως μέσα στην αέναη μεταγραφολογία, ξεχνάμε πολλές φορές ότι μία ομάδα οφείλει να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, δουλεύοντας στο μάξιμουμ με τα υλικά που έχει. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Ολυμπιακός δε χρειάζεται έναν ακόμα γκαρντ. Το επισημάναμε έπειτα από την αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι, το ανέφερε ορθά - κοφτά και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ήθελε έναν παίκτη και με τον Κίναν Έβανς παρόντα, όμως ο τραυματισμός του οδήγησε σε αναπροσαρμογή των σχεδίων, αφού όπως είχαμε αναφέρει, πλέον δεν υπάρχει χρόνος για να περιμένει τα κοψίματα του NBA. Η EuroLeague είναι αδυσώπητη λίγκα και ήδη από το ξεκίνημα, οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν στην Ισπανία, ενώ μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη θα έχουν προλάβει να παίξουν και ένα ντέρμπι.

Η παρουσία του Τόμας Γουόκαπ, ίσως να αποτελεί και το πιο ευχάριστο νέο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο γκαρντ των Πειραιωτών πλησιάζει στον παίκτη που γνωρίζαμε προ του θέματός του στη μέση, αλλά ο Σέιμπεν Λι δεν μπορεί να τον συμπληρώσει και έτσι ενδεχόμενο υπερφόρτωσής του μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πισωγύρισμα. Κάτι που φυσικά δε θέλει κανένας στην ομάδα και έτσι η κίνηση για τον γκαρντ θα ολοκληρωθεί άμεσα.

Το κεφάλαιο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για πρώτη φορά είδαμε σε πλήρη παράταξη το ρόστερ, πλην του Σακίλ ΜακΚίσικ για λόγους ξεκούρασης. Άλλωστε η 12άδα θα είναι ένας δύσκολος γρίφος για τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Η επιστροφή των διεθνών γίνεται ομαλά, καθώς το καλοκαίρι... τράβηξαν κουπί. Ένας ακόμα παίκτης, όμως, που πέρασε θετικά μηνύματα, ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ των 11 πόντων. Ο ομογενής γκαρντ αποτελεί κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό και έχει στοιχεία τα οποία, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, δε δίνει άλλος παίκτης πλην του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σουτάρει στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα

Η προσωπική του φάση, η δημιουργία του δικού του σουτ και όλα αυτά που είδαμε στους περσινούς τελικούς ότι μπορεί να προσφέρει, τον καθιστούν πολύ σημαντική μονάδα. Είναι φανερή και η πρόθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο, τοποθετώντας τον δίπλα στον Φουρνιέ, σε πολλά σημεία της αναμέτρησης με τους Σέρβους.

Η ταυτόχρονη συνύπαρξή τους συνεισφέρει τα μέγιστα στο spacing και αυξάνει την απειλή για τον αντίπαλο. Με την εικόνα του και την αυτοπεποίθησή του, έπειτα από τους τελικούς και το EuroBasket, ίσως τα χαρακτηριστικά του παίκτη που μοιάζει να χρειάζεται περισσότερο ο Ολυμπιακός να συγκλίνουν σε έναν ακόμα δημιουργό/οργανωτή δίπλα στον Γουόκαπ, ο οποίος έχει two way στοιχεία. Όπως ένας τέτοιος ήταν ο Γουάιλερ Μπαμπ, περίπτωση με την οποία ασχολήθηκαν οι Πειραιώτες το καλοκαίρι.

Σημειώσεις από τα φιλικά

Δεν είναι καλό να επαναλαμβανόμαστε. Άλλωστε δεν ανακαλύψαμε και την Αμερική με όσα είχαμε αναφέρει μετά το ματς με την Αρμάνι. Ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι θέλησε να προσθέσει αθλητικότητα στο ρόστερ και το έκανε με συγκεκριμένες προσθήκες.

Γουόρντ και Χολ δείχνουν πόσο σημαντικοί μπορούν να γίνουν στη σεζόν, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να έρχεται και αυτός από ένα πολύ καλό EuroBasket για να διεκδικήσει τα δικά του λεπτά στη ρακέτα.

Φυσικά και δεν μπορούν να εξαχθούν απόλυτα συμπεράσματα από τα φιλικά. Ούτε, όμως, μπαίνει ο Ολυμπιακός σε μία παντελώς καινούργια συνθήκη. Το ξέρουμε το μπάσκετ που παίζει αυτά τα χρόνια και τον έχει διατηρήσει στην ελίτ της Ευρώπης. Ωστόσο υπάρχουν μερικά κομμάτια διαφοροποιημένα, που έρχονται αυτόματα με τον τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ, ενός παίκτη κομβικού σε αυτό που υπηρετούσε ο Μπαρτζώκας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Όπως η χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πολλές φορές έχει γίνει δημιουργός από την κορυφή, μετατοπίζοντας λίγο το κέντρο βάρους της επίθεσης των Πειραιωτών. Ο Σέρβος, άλλωστε, είναι επίσης ένας πολύ καλός πασέρ για το ύψος του.

Κάτι που κρατάμε ως σκέψη για να δούμε και μέσα στη σεζόν είναι το κομμάτι του επιθετικού ριμπάουντ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να επηρεάσεις τον αριθμό των κατοχών στο μπάσκετ. Ο πρώτος να πιέσεις την μπάλα και να οδηγήσεις σε λάθη τον αντίπαλο. Ο δεύτερος να ανανεώνεις τις δικές σου κατοχές μέσω του επιθετικού ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον αρκετούς παίκτες, ειδικά τους δύο ψηλούς του, Μιλουτίνοφ και Χολ (και ο Βεζένκοβ), με έφεση στον συγκεκριμένο τομέα. Το είχαμε δει και αναλυτικά μετά την απόκτηση του Χολ. Ποτέ, επί εποχής Μπαρτζώκα, δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε σε υψηλό pace, ούσα στις χαμηλότερες θέσεις της λίγκας. Προσοχή, αυτό δεν είναι κακό ή καλό, απλώς δείχνει την τάση και τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας. Ωστόσο, φέτος, μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει πολλές λύσεις από το επιθετικό του ριμπάουντ.

Το ημερολόγιο δείχνει 22 Σεπτεμβρίου. Πέντε ημέρες πριν το Super Cup και οκτώ από την έναρξη της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος, θα ήταν παράλογο να είναι. Δεν μπορεί να λογίζεται πλήρης. Έπραξε με βάση τη λογική του και το σχέδιό του, πιστεύοντας στον Κίναν Έβανς και έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου και της υπομονής για τα κοψίματα. Αλλά τα δεδομένα αλλάζουν απ' τη μία μέρα στην άλλη. Ένα ακόμα... δεδομένο; Οι εξελίξεις θα είναι άμεσες...