Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τον χαρακτήρα του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι φανερός ακόμα και από φιλικές αναμετρήσεις όπως αυτή με την Αρμάνι, αλλά και για την ανάγκη μιας προσθήκης που θα ισχυροποιήσει τη θέση του.

Ας αρχίσουμε ξεκαθαρίζοντας κάτι σημαντικό. Δεν είναι κλισέ, τα φιλικά είναι για τους προπονητές και δεν προσφέρονται για βιαστικά ή πρώιμα συμπεράσματα. Το ίδιο θα λέγαμε αν ο Ολυμπιακός δεν κατάφερνε να επιστρέψει από το -13 απέναντι στην Αρμάνι, το ίδιο οφείλουμε να σημειώσουμε και τώρα, που ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση στο φιλικό για το διεθνές τουρνουά της Κρήτης.

Η εικόνα του, ως το μέσα της 3ης περιόδου δεν ήταν η ιδανική. Η Αρμάνι βρήκε δεύτερες ευκαιρίες, τιμώρησε την πίσω γραμμή της άμυνάς του με κοψίματα και έμοιαζε να παίζει μια ταχύτητα πάνω.

Ωστόσο η αντίδραση είναι και θέμα εγωισμού. Και αυτό μπορεί να πιστωθεί στους Πειραιώτες, ακόμα και αν μιλάμε για φιλικά. Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαίες προσωπικότητες στο ρόστερ του. Ο Εβάν Φουρνιέ δεν έχει να αποδείξει απολύτως τίποτα, ειδικότερα όταν το ημερολόγιο είναι καρφωμένο στον Σεπτέμβριο, αλλά ήταν ο πρώτος που σάλπισε το σύνθημα αντεπίθεσης.

Το «εγώ» του δεν μπορούσε να αποδεχθεί αυτήν τη νωθρή εικόνα και τα διαδοχικά του μακρινά σουτ έκοψαν την απόσταση, με τη βοήθεια των Άλεκ Πίτερς και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός σημάδεψε... διάνα

Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ξεκίνησαν να μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ σε μία σειρά για τον Ολυμπιακό, ήταν φανερή η προσπάθεια για να τονωθεί το στοιχείο της αθλητικότητας.

Κάτι που έλειψε την περασμένη σεζόν σε κρίσιμα σημεία και αποτελεί ένα πρόβλημα, που φαίνεται πως έχει καλυφθεί με τις προσθήκες. Τόσο ο Τάισον Γουόρντ, όσο και ο Ντόντα Χολ, δένουν ιδανικά στα συγκεκριμένα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το σχήμα με τους δύο ταυτόχρονα στο παρκέ, στις αρχές της 4ης περιόδου, βοήθησε τα μέγιστα, κυρίως αμυντικά, στο να αλλάξει άρδην ο ρυθμός. Ο Χολ λειτούργησε όπως ακριβώς αναμενόταν, ως αμυντικός δεύτερης γραμμής, προστατεύοντας τη στεφάνη, ενώ στάθηκε καλά και στις αλλαγές.

Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με τον Γουόρντ, που στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, αναμένεται να αποτελέσει «πολιορκητικό κριό» του Ολυμπιακού. Κάτι τελευταίο για τον πρώην φόργουορντ της Παρί. Δε χρειάζεται να υπογραμμίσει κάποιος ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη, ο οποίος μόλις κουμπώσει απόλυτα στο σύνολο, μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς.

Στα φιλικά έχει παρουσιαστεί άστοχος από το τρίποντο, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εμπνέει ανησυχία. Αρχικά ο Γουόρντ είναι από τη φύση του ένας παίκτης που παίρνει σταθερά μεγάλο volume προσπαθειών. Κατά δεύτερον, ναι δεν πρόκειται για τον πιο σταθερό σουτέρ, ούτε είναι λογικό να πιάσει 40άρια στο ποσοστό του από την περίμετρο.

Δεδομένα, όμως, θα ανεβάσει το ποσοστό του μόλις λυθούν τα χέρια. Άλλωστε τα σουτ που παίρνει είναι υπό καλές προϋποθέσεις τις περισσότερες φορές και ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα ως ομάδα να συνεχίσει να του τα προσφέρει, με τον τρόπο παιχνιδιού του.

Η ανάγκη για γκαρντ

«Νιώθω υπέροχα, κινούμαι άψογα. Επίσης, το ιατρικό επιτελείο εδώ έκανε εξαιρετική δουλειά για να λυθεί το θέμα». Αυτά ήταν τα λόγια του Τόμας Γουόκαπ, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα βασικά. Είναι άκρως θετικό να τον βλέπουμε σιγά σιγά να επιστρέφει στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Μιας και ο τραυματισμός στη μέση είναι πάντοτε «ύπουλος», με τον Ολυμπιακό να τον στερείται για μεγάλο κομμάτι της περσινής σεζόν και να τον βλέπει φανερά περιορισμένο, όταν εκείνος έσφιξε τα δόντια για να βοηθήσει στο φινάλε της.

Ωστόσο είναι φανερό ότι οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται έναν ακόμα πόιντ γκαρντ, που να μπορεί να απειλεί το καλάθι. Θα τον χρειαζόταν, πιθανότατα, ακόμα και αν δεν είχε τραυματιστεί ο Κίναν Έβανς, με τον ορίζοντα της πρεμιέρας της EuroLeague, να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο.

Από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί Ντουμπάι, Εφές, θα παίξει εκτός με τη Μακάμπι, ενώ ανάμεσα στα πρώτα δύο, έχει και το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι αρκετά δύσκολο για τον Έβανς να επιστρέψει από τις 15-20 μέρες της αποχής του και να μπει εν μία νυκτί στο παρκέ.

Ο τραυματισμός του, αφαιρεί από τον Ολυμπιακό το δικαίωμα της υπομονής, στο μεταγραφικό σκέλος. Οι Πειραιώτες είχαν την πολυτέλεια να δουν πώς θα κυλήσει η κατάσταση με τον Έβανς και να πράξουν αναλόγως, περιμένοντας και τα κοψίματα από το NBA. Ευκαιρίες άλλωστε θα υπάρξουν, αφού η αγκαλιά της Ευρώπης είναι ανοιχτή, για κάθε περίπτωση τύπου Τζάρεντ Μπάτλερ που υπέγραψε «Exhibit 9» και η θέση του μόνο δεδομένη δεν είναι στα ρόστερ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει κάτω από μία πιο ορθολογική βάση, αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε όλα τα χαρτιά του στο χέρι. Δίχως τον Έβανς, ο Ολυμπιακός χρειάζεται επειγόντως έναν παίκτη, όχι μόνο για το ποιοτικό σκέλος, αλλά και για να μην υπάρξει υπερφόρτωση στον Τόμας Γουόκαπ, μιας και ο Σέιμπεν Λι μπορεί να είναι ένας πολύ καλός σκόρερ στο μάνο-α-μάνο, όμως από ένα διαφορετικό πρίσμα και με διαφορετικές απαιτήσεις για το πόσο κρατάει την μπάλα στα χέρια.

Σίγουρα όχι ως οργανωτής και ως μοναδικός γκαρντ στην πεντάδα, μία λύση που φάνηκε από πέρσι ότι είναι ανάγκης και δεν οδηγεί μακριά. Προσοχή, εδώ, στο κενό που μπορεί να οδηγήσει σε αφορισμούς. Ο Ολυμπιακός έχει πάγιες σταθερές τόσο εντός παρκέ, όντας μία ομάδα που ενισχύθηκε σε καίριες θέσεις σε σχέση με πέρσι, όσο και εκτός αυτού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο οργανισμός θα ψάξουν την καλύτερη δυνατή λύση, ακόμα και αν ο χρόνος πλέον πιέζει πολύ περισσότερο.

Μιλάμε άλλωστε για μια προσθήκη που θα ισχυροποιήσει τη θέση της ομάδας ως διεκδικήτρια των μεγάλων τίτλων. Οι προσωπικότητες και ο σφυρηλατημένος στα δύσκολα χαρακτήρας της εγγυώνται σταθερότητα. Αυτός φαίνεται ακόμα και σε φιλικές αναμετρήσεις, με παίκτες που αρνούνται να χάσουν. Όπως φαίνεται, με την απουσία του Έβανς, και ένα μεγάλο κενό. Είναι σαν τον βήχα και τον έρωτα.

Ένας γκαρντ που συμπληρώνει τις φανερές ανάγκες της περιφέρειας, θα εκτοξεύσει τις μετοχές της ομάδας στην κούρσα των φαβορί, δε θα την πάρει από το μηδέν για να τη σηκώσει προς τα πάνω. Τον χρειάζεται; Ναι, δεδομένα και άμεσα. Για να υπηρετήσει το μπάσκετ της. Το σήμα κατατεθέν της που τον κρατάει ψηλά όλα αυτά τα χρόνια.