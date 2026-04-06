Μπαρτζώκας: «Έχει υποβαθμιστεί ότι έχουμε πάει τέσσερις φορές στο Final-Four, δεν θα διαλέξουμε αντίπαλο»

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Τόνισε πόσο σημαντικό είναι η ομάδα του να κερδίσει το ματς με τους Ισπανούς, ενώ μίλησε και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Μουσταφά Φαλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Όλοι ξέρουν τη σημασία του αγώνα και τις δυνατότητες του αντιπάλου μας, μια ομάδα που έχει χάσει μία φορά στην έδρα της. Μία από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης που διαθέτει αρκετούς καλούς παίκτες που πιέζουν στην άμυνα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, να μην παρασυρθούμε από τους επιτρέπει αυτό. Είναι μια ποιοτική ομάδα με εξαιρετικό προπονητή και είναι από τους ισχυρούς διεκδικητές του Final-Four.

Υπάρχει μια συσσώρευση κόπωσης, αλλά δεν έχω αφήσει κάποιον έξω. Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι 0 προπόνηση,ανάλυση του αντιπάλου, βίντεο και προσπάθεια των παικτών να ακολουθήσουν αυτά που τους λέω.

Με τρεις νομίζω θα είμαστε πρώτοι. Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο εμείς θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε αύριο θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς και να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Στόχος μας ήταν τα πλέι οφς και θα είναι σημαντικό να έχουμε πλεονέκτημα. Όποιος παίξει εκεί θα είναι δυνατή ομάδα. Για να φτάσει σε φαιναλ φορ είναι δύσκολο κάθε φορά, εμείς το έχουμε κάνει τέσσερις φορές και έχει υποβαθμιστεί ότι τα καταφέραμε εμείς. Κοιτάμε μόνο το αυριανό ματς, δεν θα διαλέξουμε αντίπαλο».

Για τον Φαλ: «Δεν είναι ματς που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να τον βάλουμε νωρίτερα 2-3 ματς. Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. κανει προπονήσεις και είναι υγιείς. Πρέπει να βρούμε εμείς μια κατάλληλη ευκαιρία»

Για τις 300 συμμετοχές στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό: «Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τους προέδρους που εμπιστεύονται ανθρώπους. Το κάνουν με ξεχωριστό τρόπο. Προφανώς έχει παίξει ρόλο η νίκη και οι επιτυχίες και οι τίτλοι και το μπάσκετ που παίζουμε. Δεν ήξερα καν την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι δεύτερος κλπ. Το να μένεις σε έναν τέτοιο πάγκο τόσα χρόνια είναι πολύ δύσκολο, αλλά το απολαμβάνω. Έχουν όλα φοβερή πίεση και νιώθω πολύ χαρούμενος, αλλά καλύτερα να το αποτιμήσουμε στο τέλος».

Για τον Ντόρσεϊ: «Θα παίξει κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του το είδατε όλοι και για αυτό δεν έπαιξε. Το έχω πει όμως ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο να αξιώνω κάτι από παίκτες και να υπάρχει ένταση. Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε για κάτι άλλο πέρα από το ματς. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός που θα θέσω κάποιον σημαντικό παίκτη εκτός. Ήταν στιγμιαίο».