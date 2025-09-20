Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την προπόνηση στο Σίδνεϊ πριν τον αγώνα με τους Adelaide 36ers (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής (21/9) με αντίπαλο τους Adelaide 36ers στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε στο Σίδνεϊ την προπόνησή του ενόψει του φιλικού με αντίπαλο τους Adelaide 36ers, αγώνας με τον οποίο θα ολοκληρώσει τα παιχνίδια του στην Αυστραλία.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με πλάνα από τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν από την προπόνηση πριν από τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (21/9).

