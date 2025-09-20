Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την προπόνηση στο Σίδνεϊ πριν τον αγώνα με τους Adelaide 36ers (vid)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε στο Σίδνεϊ την προπόνησή του ενόψει του φιλικού με αντίπαλο τους Adelaide 36ers, αγώνας με τον οποίο θα ολοκληρώσει τα παιχνίδια του στην Αυστραλία.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με πλάνα από τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν από την προπόνηση πριν από τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (21/9).
𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐒𝐲𝐝𝐧𝐞𝐲 🙌
Ready and eager. Now all eyes are on tomorrow’s last day of the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament! 🏀☘️
Stay tuned, the best is yet to come!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 #OneClubOneApp #PavlosGiannakopoulosTournament pic.twitter.com/oEU3UhsDOy— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 20, 2025
