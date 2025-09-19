Η EuroLeague κάνει άνοιγμα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, επεκτείνοντας τηλεοπτικά την παρουσία της μετά την είσοδο της Dubai BC στη διοργάνωση.

Η EuroLeague ήρθε σε συμφωνία με την Dubai Media για τα επόμενα πέντε χρόνια, εξασφαλίζοντας τη μετάδοση των αγώνων μέσω του Dubai Sports TV. Η συμφωνία αυτή γίνεται με αφορμή την είσοδο της Ντουμπάι BC στην λίγκα για πρώτη φορά.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει όλες τις αναμετρήσεις της νεοφώτιστης ομάδας, αλλά και επιλεγμένα παιχνίδια της εβδομάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τη δράση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου:

«Η Euroleague Basketball και η Dubai Media, μέσω του κορυφαίου καναλιού της, Dubai Sports TV, ανακοίνωσαν μια ιστορική συμφωνία για τη μετάδοση της EuroLeague σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA) για τις επόμενες πέντε σεζόν.

Η συμφωνία, που εξασφαλίστηκε από τον στρατηγικό συνεργάτη της Euroleague Basketball, IMG, θα φέρει τον ενθουσιασμό και την ένταση της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την περιοχή σε δωρεάν βάση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Dubai Sports TV θα μεταδίδει όλους τους αγώνες της Dubai Basketball, καθώς και μια επιλεγμένη επιλογή από τους κορυφαίους αγώνες από όλο το πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα, προσφέροντας στο κοινό απαράμιλλη πρόσβαση σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες διοργανώσεις μπάσκετ στον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αγώνες που αφορούν τη Dubai Basketball, το οποίο θα κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του αυτή τη σεζόν σε μια διευρυμένη μορφή 20 ομάδων. Η EuroLeague περιλαμβάνει ισχυρές ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης , η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Παναθηναϊκός και η πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ Μπέκο Κωνσταντινούπολης.

Μιλώντας για την ανακοίνωση, ο Mohamed AlMulla, Διευθύνων Σύμβουλος της Dubai Media, δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη δέσμευση της Dubai Media να παρέχει αθλητικό περιεχόμενο παγκόσμιας κλάσης στο κοινό σε όλη την περιοχή. Η μετάδοση της EuroLeague ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας να τοποθετήσουμε το Ντουμπάι ως παγκόσμιο κόμβο για κορυφαία αθλήματα και ψυχαγωγία. Με το ντεμπούτο της Dubai Basketball στην EuroLeague, αυτή η συμφωνία όχι μόνο αναβαθμίζει την παρουσία της διοργάνωσης στην περιοχή, αλλά εμπνέει και μια νέα γενιά οπαδών και αθλητών».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Dubai Media και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι για τη δέσμευσή τους να κάνουν την EuroLeague προσβάσιμη στο ευρύτερο δυνατό κοινό στην περιοχή MENA», δήλωσε ο Paulius Motiejunas, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball. «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει προτεραιότητα στον στρατηγικό μας στόχο να επεκτείνουμε την EuroLeague σε νέες περιοχές, δημιουργώντας ευκαιρίες για περισσότερους οπαδούς να βιώσουν τη διοργάνωση. Μετά το εξαιρετικό Final Four της περασμένης σεζόν στο Άμπου Ντάμπι και το ντεμπούτο του Dubai Basketball φέτος, αυτή η συμφωνία αποτελεί ορόσημο και σημαντικό βήμα στην παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξής μας, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα μετάδοσης για τους οπαδούς σε όλη την περιοχή».

Η σεζόν 2025–26 της EuroLeague ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου, με επτά αγώνες την πρεμιέρα της βραδιάς. Η ομάδα της Dubai BC θα γράψει ιστορία στην πρώτη της εμφάνιση στην EuroLeague στο Coca-Cola Arena στο Ντουμπάι, αντιμετωπίζοντας την Partizan Mozzart Bet Belgrade.»