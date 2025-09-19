Ο Μαμ Τζαϊτέ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα λίγες μέρες πριν την έναρξη της EuroLeague, σε ένα μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του Ντουμπάι, που ήδη αναζητά αντικαταστάτη του στην αγορά.

Χωρίς έναν πολύ σημαντικό παίκτη στον σχεδιασμό της, θα ριχτεί στην μάχη της νέας σεζόν η νεοφώτιστη ομάδα της EuroLeague. Η πρώτη μεγάλη απώλεια είναι γεγονός καθώς ο άτυχος Γάλλος σέντερ θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αν όχι ολόκληρη, αφού ο χρόνος απουσίας του δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. Το ακριβές διάστημα αποχής θα καθοριστεί μετά την επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί.

Η Ντουμπάι BC αντιμετωπίζει στη δεύτερη αγωνιστική την πρώην ομάδα του, τη Μονακό (3/10), και την αμέσως επόμενη τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (10/10).

Ο 30χρονος σέντερ μετακόμισε φέτος στο Ντουμπάι για λογαριασμό της τοπικής ομάδας, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Μονακό, με την οποία πέρσι έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague. Είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της, μετρώντας 7,5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε λιγότερο από 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Στα playoffs με την Μπαρτσελόνα είχε 8,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα μέσο όρο, ενώ στο Game 2 πέτυχε 20 πόντους οδηγώντας τη Μονακό στη νίκη. Στον ημιτελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, ο πρώην παίκτης του Βασίλη Σπανούλη πρόσθεσε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 18 μονάδες στο PIR σε μόλις 21 λεπτά.