Πόσο σύνηθες είναι να συναντήσει ο Κέντρικ Ναν κάποιον στην Αυστραλία που να φοράει φανέλα Ναν; Και όμως συνέβη!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται από το μεσημέρι (ώρα Αυστραλίας) της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ ενόψει του δεύτερου και τελευταίου φιλικού για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" κόντρα στους Adelaide 36ers (21/9, 12:00).

Αμέσως μετά την άφιξη στο Σίδνεϊ από τη Μελβούρνη, σύσσωμη η ομάδα μετέβη στην διάσημη Όπερα όπου έγινε και το επίσημο καλωσόρισμα. Εκεί οι παίκτες δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες! Μάλιστα συνέβη και ένα ευτράπελο.

Ο Κέντρικ Ναν είδε έναν περαστικό να φοράει τη... φανέλα του από την εποχή που αγωνιζόταν στους Μαϊάμι Χιτ. Αμέσως έσπευσε να τον φωτογραφήσει και στη συνέχεια να μοιραστεί την φωτογραφία στα social media. Σ

Ο Αμερικανός ήταν και ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στη φιλική νίκη κόντρα στην Παρτίζαν με 91-82 στη Μελβούρνη, έχοντας 21 πόντους και 8 ασίστ. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μ' έναν Έλληνα φίλαθλο των "πρασίνων" ο οποίος είχε σπεύσει για να τον καλωσορίσει.

Δείτε την ανάρτηση του Ναν