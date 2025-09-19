Τολιόπουλος στο Gazzetta: «Δεν ήμουν αγχωμένος στο ντεμπούτο μου, θέλω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό»

Λίγο μετά το ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στη Μελβούρνη, ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στο Gazzetta για τις πρώτες του εμπειρίες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να έχει προηγηθεί ταξίδι 24 ωρών με δύο πτήσεις των 5.5 και 13.5 ωρών και… αναμονή άλλων 5.5 ωρών στο Ντουμπάι και στη συνέχεια να πρέπει κάποιος επαγγελματίας μπασκετμπολίστας να παίξει παιχνίδι έντασης (έστω και αν είναι φιλικό) μέσα σε 10 ώρες.

Πολλών δε μάλλον να κάνει (ανεπίσημο) ντεμπούτο! Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εκείνος που πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στο 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στη Μελβούρνη και παρά το γεγονός ότι είχε 1/7 εντός παιδιάς άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ως “rookie” με τη φανέλα των “πρασίνων”.

Σε σχεδόν 19 λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Παρτίζαν μέτρησε 0/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, η μία εκ των οποίων σε εξαιρετικό alley top κάρφωμα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Έβγαλε μπασκετικό θράσσος, έδειξε να έχει άγνοια κινδύνου και αν μη τι άλλο άφησε υποσχέσεις για το μέλλον του στην ομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο “Τολιό” μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για το ντεμπούτο και όχι μόνο.

Για το ντεμπούτο του: “Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι που προπονούμαι χρόνια για να βρίσκομαι εδώ, οπότε πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα και χάρηκα που συνδυάστηκε και με μια νίκη, ακόμα και αν ήταν φιλικό παιχνίδι”

Για το αν τα 1/7 σουτ ήταν απόρροια της κούρασης ή του τρακ: “Δεν ένιωθα ιδιαίτερα αγχωμένος. Ξέρω τι μπορώ να δώσω στο παρκέ. Το ότι φτάσαμε σήμερα το πρωί και μέσα σε 10 ώρες έπρεπε να παίξουμε ήταν κάτι που έπαιξε τον παράγοντα του”.

Για το αν και πόσο επηρεάστηκε από τα συνεχόμενα και πολύωρα ταξίδια: “Ήταν αρκετά κουραστικό το ταξίδι. Με τζετ λαγκ και χωρίς ύπνο αλλά ΟΚ. Είμαστε εδώ, πρέπει να αγωνιστούμε, είμαστε σ’ ‘ένα πολύ όμορφο τουρνουά και προχωράμε. Όλα στο μυαλό είναι”.

Για το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε κάνει καμία προπόνηση μαζί: “Όπως σου είπα και πριν όλα στο μυαλό είναι. Μας είπαν μερικά συστήματα τα οποία είχαμε και στην Εθνική οπότε πάνω-κάτω ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Και μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από την προπόνηση θα αρχίσουμε να βρισκόμαστε σιγά-σιγά”.

Για το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εκείνον: “Ότι θα δίνω το 100% μου σε άμυνα και επίθεση σε κάθε παιχνίδι. Θα είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται και ελπίζω να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου”.

Για το “Παύλος Γιαννακόπουλος” στην Αυστραλία και την αγάπη του κόσμου: “Ήταν τρομερή η ατμόσφαιρα, όλο το γήπεδο γεμάτο. Και με φίλαθλους του Παναθηναϊκού αλλά και με φίλους της Παρτίζαν. Ήρθαν να στηρίξουν και ευχαριστηθούν το παιχνίδι και ελπίζω να πέρασαν όμορφα σε αυτό το φιλικό”.