Οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν βρίσκονται ήδη στο Σίδνεϊ όπου θα διεξαχθούν τα επόμενα παιχνίδια για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Λίγες ώρες μετά το φιλικό παιχνίδι για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός και Παρτίζαν ταξίδεψαν με την ίδια πτήση τσάρτερ για το Σίδνεϊ όπου θα διεξαχθούν δύο ακόμα φιλικά παιχνίδια.

Το πρωί της Παρασκευής (19/9) οι αποστολές των δύο ομάδων «πέταξαν» μαζί για την μεγαλούπολη της Αυστραλίας όπου λάβει χώρα η δεύτερη μέρα του τουρνουά. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (21/9) τους Adelaide 36ers ενώ η Παρτιζάν θα αναμετρηθεί με τους Σίδνεϊ Κινγκς.

Η επιστροφή των «πρασίνων» στην Αθήνα θα γινει σε... δύο δόσεις με το πρώτο γκρουπ να αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη (24/9) και το δεύτερο μια μέρα αργότερα (25/9) ώστε να ξεκινήσει και η προετοιμασία για το πρώτο τζαμπολ της Euroleague στο «TELEKOM CENTER Athens» με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου (30/9).