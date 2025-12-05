Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (5/12) αγώνα των «πρασίνων» απέναντι στους Ισπανούς.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση της Euroleague, όντας η μοναδική ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί αυτή την εβδομάδα, μετά την αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική, θέλοντας το 10ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν.

Το τζάπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15, και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.