Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (5/12) αγώνα των «πρασίνων» απέναντι στους Ισπανούς.
Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση της Euroleague, όντας η μοναδική ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί αυτή την εβδομάδα, μετά την αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική, θέλοντας το 10ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν.
Το τζάπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15, και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
