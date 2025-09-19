Οι αποστολές του Παναθηναϊκού AKTOR και της Παρτίζαν βρέθηκαν στο Σίδνεϊ τις οποίες και καλωσόρισαν στην Όπερα, τον διάσημο πολυχώρο τεχνών θεάματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Το Σίδνεϊ αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό του Παναθηναϊκό στο ταξίδι στην Αυστραλία. Η αποστολή της ομάδας "πέταξε" μαζί με αυτήν της Παρτίζαν και έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ.

Από το αεροδρόμιο μετέβησαν απευθείας στην Όπερα του Σίδνεϊ όπου έγινε το τοπικό καλωσόρισμα στις δύο ομάδες. Μάλιστα παίκτες και προπονητές δεν έχασαν την (μοναδική αυτή) ευκαιρία να φωτογραφηθούν με φόντο την Όπερα και άπαντες να δηλώσουν απολύτως χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που βρίσκονται στην Αυστραλία και δη στο Σίδνεϊ.

Μάλιστα υπήρχε και... ιδιαίτερο τελετουργικό με καπνό για το σχετικό καλωσόρισμα των δύο ομάδων. Το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από οικογενειακό μεταξύ των παικτών και των δύο ομάδων, ενώ οι Άταμαν, Ομπράντοβιτς και Σλούκας αστειεύτηκαν μεταξύ τους.

Άλλωστε τα φώτα είχαν πέσει περισσότερο πάνω στον προπονητή και στον αρχηγό και του Παναθηναϊκού όπως επίσης και στον "Ζοτς" ο οποίος συνδέεται άμεσα με τους "πράσινους" λέγοντας μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα στη Μελβούρνη, ότι "είναι η ομάδα μου".