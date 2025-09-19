Παναθηναϊκός: Το τελετουργικό καλωσορίσματος στο Σίδνεϊ (vid)
Το Σίδνεϊ αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό του Παναθηναϊκό στο ταξίδι που πραγματοποιεί στην Αυστραλία. Η αποστολή της ομάδας "πέταξε" μαζί με αυτήν της Παρτίζαν και έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ.
Εκεί αμφότερες οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να βγάλουν τη φωτογραφία τους απέναντι από την εμβληματική Όπερα ενώ παρακολούθησαν το τελετουργικό καλωσορίσματος με στοιχεία από την τοπική παράδοση.
Το τελετουργικό καλωσορίσματος στον Παναθηναϊκό. #paobc pic.twitter.com/VzNVEWV20o— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 19, 2025
