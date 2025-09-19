Απέναντι από την εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ πραγματοποιήθηκε το τελετουργικό καλωσορίσματος. Αποστολή στην Αυστραλία: Γιώργος Κούβαρης.

Το Σίδνεϊ αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό του Παναθηναϊκό στο ταξίδι που πραγματοποιεί στην Αυστραλία. Η αποστολή της ομάδας "πέταξε" μαζί με αυτήν της Παρτίζαν και έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ.

Εκεί αμφότερες οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να βγάλουν τη φωτογραφία τους απέναντι από την εμβληματική Όπερα ενώ παρακολούθησαν το τελετουργικό καλωσορίσματος με στοιχεία από την τοπική παράδοση.